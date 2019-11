Vreven pakt tegen ex-club Beerschot in extremis een puntje bij debuut voor Lokeren Redactie

23 november 2019

23u48 0 1B Beerschot en Lokeren hebben op de tweede speeldag van de tweede periode in de Proximus League 1-1 gelijkgespeeld. Het was bij Lokeren de eerste wedstrijd voor nieuwbakken coach Stijn Vreven, die het meteen tegen zijn vorige club moest opnemen. Het Lokerse doelpunt kwam er pas in de 93e minuut.

De wedstrijd leek lang op een scoreloos gelijkspelletje af te stevenen, maar Pierre Bourdin maakte tien minuten voor affluiten het eerste doelpunt. Diep in de blessuretijd, in minuut 93 om precies te zijn, sleepte Giorgi Beridze met een knap binnengekrulde vrije trap nog een punt uit de brand voor Lokeren.

Beide ploegen spraken voor het seizoen promotie-ambities uit, maar kwamen er in de eerste periode (die OH Leuven won) niet aan te pas. In de tweede periode proberen ze zich te herpakken. Beerschot won vorige week al bij OHL en telt nu vier op zes. Ook Union en Lommel hebben vier punten. Lokeren verloor vorige week van Lommel en heeft nu één punt. De Oost-Vlamingen ruilden afgelopen week Glen De Boeck voor Stijn Vreven als coach. In het klassement blijven Beerschot en Lokeren respectievelijk vijfde en zevende.