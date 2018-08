Vranjes blijft drie wedstrijden geschorst De voetbalredactie

28 augustus 2018

Vranjes blijft drie wedstrijden geschorst

Ognjen Vranjes blijft voor drie wedstrijden geschorst. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische voetbalbond beslist. De verdediger van Anderlecht werd uitgesloten in het thuisduel tegen Moeskroen. In eerste aanleg werd Vranjes al voor drie speeldagen geschorst, maar paars-wit tekende beroep aan tegen die beslissing. De Geschillencommissie Hoger Beroep luisterde naar de pleidooien van advocaat Luc Deleu en nam de zaak in beraad. Het vonnis in het strafdossier tegen de Bosnische verdediger werd vorige zaterdag nog uitgesteld, zodat Vranjes kon meespelen in de topper tegen Club Brugge.

De schorsing voor Vranjes gaat in vanaf vandaag. De verdediger mist de duels tegen Antwerp (2 september), RC Genk (15 september) en Standard (23 september).

Correctie: Beslissing Geschillencommissie ..HOGER BEROEP

Antwerp niet akkoord met schikking Govea

Antwerp gaat niet akkoord met de drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete die het bondsparket gisteren vorderde tegen Omar Govea. Dat bevestigt clubwoordvoerder Thomas Deckers. De Mexicaan verschijnt deze namiddag voor de Geschillencommissie van de KBVB.

Gisteren raakte bekend dat het bondsparket zich voor zijn strafvordering baseerde op de omstreden indicatieve tabel. Die werd nochtans niet helemaal goedgekeurd door de raad van bestuur van de Pro League en is dus niet rechtsgeldig. Hoewel Antwerp niet in zijn kaarten liet kijken, is het niet ondenkbaar dat het stamnummer 1 de onontvankelijkheid van de strafvordering zal bepleiten. De roekeloze ingreep van Govea in de match tegen Cercle Brugge (1-0) wordt gecatalogiseerd als een brutale fout, wat in de indicatieve tabel gelijkstaat aan drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete. Dat schikkingsvoorstel leggen Antwerp en Goveau naast zich neer.