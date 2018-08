Vranjes blijft drie wedstrijden geschorst, Anderlecht reageert verbaasd: "Dit is een zeer eigenaardige uitspraak" De voetbalredactie

28 augustus 2018

14u40 89 Belgisch Voetbal Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes blijft voor drie wedstrijden geschorst. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische voetbalbond beslist. "Dit is een zeer eigenaardige uitspraak, o p drie dagen tijd hanteren ze een compleet tegenovergestelde argumentatie", reageert Anderlecht-advocaat Luc Deleu.

In eerste aanleg werd Vranjes al voor drie speeldagen geschorst, maar paars-wit tekende beroep aan tegen die beslissing. De Geschillencommissie Hoger Beroep luisterde naar de pleidooien van advocaat Luc Deleu en nam de zaak in beraad. Het vonnis in het strafdossier tegen de Bosnische verdediger werd vorige zaterdag nog uitgesteld, zodat Vranjes kon meespelen in de topper tegen Club Brugge. Vandaag boog de Geschillencommissie Hoger Beroep zich opnieuw over de zaak en bevestigde de schorsing van Vranjes. De verdediger mist de duels tegen Antwerp (2 september), RC Genk (15 september) en Standard (23 september).

Correctie: Beslissing Geschillencommissie ..HOGER BEROEP

Correction: Décision Commission des Litiges d'APPEL... https://t.co/fjgZxtQzBh Belgian Football(@ Belgianfootball) link

"Dit is een zeer eigenaardige uitspraak", aldus Anderlecht-advocaat Deleu. "De Geschillencommissie Hoger Beroep vindt nu dat het toch niet kan dat spelers ongestraft blijven omdat de indicatieve tabel niet formeel goedgekeurd is, maar zaterdag hebben ze om die reden wel drie spelers vrijgesproken. Op drie dagen tijd hanteren ze een compleet tegenovergestelde argumentatie. Bij hetzelfde reglement, dezelfde feiten, dezelfde omstandigheden en dezelfde voetbalbond zeggen ze vandaag ja en morgen nee. Dat is absurd. Het schept een zeer dubbelzinnige en onbehaaglijke situatie. We kunnen nu in evocatie gaan, maar heeft dat zin? Dat werkt niet opschortend en die procedure kan lang duren. Eigenlijk zou de Pro League en de voetbalbond hier moeten optreden, maar ook zij kunnen niks doen."

Intussen liet ook voorzitter Marc Coucke van zich horen via Twitter. De RSCA-voorzitter verzoent zich met de drie speeldagen schorsing voor zijn speler.

Geen probleem met schorsing Vranjes.

We waren in beroep gegaan omdat we 3 weken iets te veel vonden, niet met juridische spitsvondigheden.

Voor volledige gerechtigheid, hopelijk evocatie vh parket tegen de 4 vrijspraken, zodat elkeen een correct vonnis krijgt. Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Opvallend is inderdaad dat Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) vorige zaterdag in beroep werden vrijgesproken, omdat het onvoldoende was bewezen dat de indicatieve tabel - de leidraad bij het uitspreken van een schorsing - goedgekeurd was door de Pro League. Het bondsparket leverde als bewijs een mail van Pro League-CEO Pierre François aan bondsprocureur Marc Rubens aan, maar dat werd zaterdag niet goedgekeurd. De Geschillencommissie Hoger Beroep vroeg een proces-verbaal van een stemming binnen de Pro League, maar dat kon het bondsparket niet aanleveren. De kwijtschelding van de schorsing voor Wesley en co leek een logische beslissing.

De verwachting was dan ook dat Vranjes vandaag vrijuit zou gaan, maar niets bleek minder waar. De Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde dat diezelfde mail van François aan Rubens wél geldt als bewijs voor de goedkeuring van de indicatieve tabel. "Uit die mail van 13 augustus blijkt dat de leden van de raad van bestuur de indicatieve tabel unaniem hebben goedgekeurd", aldus commissievoorzitter Rik Ascrawat. "Een definitieve goedkeuring en de nodige formaliteit mogen er niet voor zorgen dat alle overtredingen straffeloos blijven. Bovendien blijkt uit de overgemaakte stukken dat geen enkel bestuurslid opmerkingen had over het rapport van de werkgroep 'Disciplinary' van de Pro League. De indicatieve tabel is wat de Geschillencommissie HB betreft dan ook geldig vanaf 13 augustus en dus van toepassing in deze zaak."

Anderlecht, dat vorige week in zijn pleidooien de geldigheid van de indicatieve tabel niet betwistte, kan geen beroep meer aantekenen. Via de evocatiecommissie van de KBVB kan het strafdossier wel heropend worden. Die commissie buigt zich over eventuele procedurefouten, niet over de grond van de zaak. Paars-wit kan het strafdossier van Vranjes ook nog aanhangig maken bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Antwerp niet akkoord met schikking Govea

Antwerp gaat niet akkoord met de drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete die het bondsparket gisteren vorderde tegen Omar Govea. Dat bevestigt clubwoordvoerder Thomas Deckers. De Mexicaan verschijnt deze namiddag voor de Geschillencommissie van de KBVB.

Gisteren raakte bekend dat het bondsparket zich voor zijn strafvordering baseerde op de omstreden indicatieve tabel. Die werd nochtans niet helemaal goedgekeurd door de raad van bestuur van de Pro League. Hoewel Antwerp niet in zijn kaarten liet kijken, is het niet ondenkbaar dat het stamnummer 1 de onontvankelijkheid van de strafvordering zal bepleiten. De roekeloze ingreep van Govea in de match tegen Cercle Brugge (1-0) wordt gecatalogiseerd als een brutale fout, wat in de indicatieve tabel gelijkstaat aan drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete. Dat schikkingsvoorstel leggen Antwerp en Goveau naast zich neer.