Vrancken en Vreven in de clinch na topper: KVM-coach stapt op tijdens persconferentie, collega-trainer is daar allerminst mee opgezet GVS

27 januari 2019

00u33 0 Belgisch Voetbal Met twee rode kaarten zorgde de 1B-kraker tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen voor opschudding. Maar niet enkel op het veld, ook in de catacomben na de wedstrijd zorgde de topper voor beroering. Met de twee coaches in een hoofdrol.

Wouter Vrancken kwam eerst aan het woord tijdens de persconferentie na de wedstrijd. Nadat hij zijn negen overgebleven spelers bewierookte, kon de Malinwa-coach het niet laten om een sneer uit te delen naar Beerschot-Wilrijk. “Na wat er de voorbije dagen allemaal georkestreerd in de media is gekomen een extra chapeau aan mijn spelers. Dat was echt laag onder de gordel. Ze hebben er alles aan gedaan om ons te destabiliseren. Maar ik heb hier al genoeg gehoord van Beerschot.”

Vrancken gaf de micro na zijn uitlatingen terug, waarna hij opstapte en het wederwoord van zijn collega Stijn Vreven dus niet afwachtte. Die kon daar allerminst mee lachen. “Dit zegt genoeg over jou, amateur.”