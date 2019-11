Vrancken en KV Mechelen kloppen Genk in oefenmatch KDZ

15 november 2019

Een verbeterd contract én een zege tegen de club waar hij op de longlist stond om Felice Mazzu op te volgen. Leuke vrijdagmiddag voor Wouter Vrancken. In een oefenwedstrijd op het veld van ASV Geel klopte zijn Malinwa Racing Genk met het kleinste verschil. De enige goal van de wedstrijd stond al na drie minuten op het bord. Bijker speelde Engvall aan in de zestien, die draaide makkelijk weg van Screciu en vloerde Bastiaens. Leuke binnenkomer voor de Zweed die al sinds augustus aan de kant stond met een knieblessure.

De opvallendste man bij Racing Genk was Sébastien Dewaest. De centrale verdediger is klaar voor een nieuwe start en is eindelijk verlost van dat vreemde staartje op zijn hoofd. Neto Borges en Screciu mochten na hun blessures ritme opdoen. Kort voor de rust was Vanlerberghe dicht bij de 2-0, maar allen voor Bastiaens schoot hij wild over. Genk kwam dreigen via Heynen, maar Castro lag goed in de hoek. Paintsil en de ingevallen Saibari waren kwamen na rust nog dreigen voor Genk, maar KV Mechelen sloot de oefenwedstrijd af met een krappe zege.

KV Mechelen: Castro, Van Cleemput (46’ Van Hoorenbeeck), Boni, De Bie, Bijker, Kaya (46’ Hairemans), Vanlerberghe (60’ Coveliers), Corryn (46’ Schoofs), Tainmont (70’ Quadflieg), Engvall (60’ Zeroual), Togui (70’ Van Keilegom)

Racing Genk: Bastiaens, Maehle (46’ De Norre), Dewaest (46’ Adewoye), Screciu (90’ Didden), Neto Borges, Wouters, Heynen (65’ Saibari), Piotrowski, Bongonda, Paintsil, Odey

Doelpunt: 3’ 1-0 (Engvall)