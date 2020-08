Vormer: “Dit komt hard aan” - Mignolet: “Scenario’s die we nog vaker gaan meemaken” GVS

08 augustus 2020

18u53

Bron: Eleven 2

Zich herpakken na de bekerfinale zat er niet in. Club Brugge verloor ook de eerste match van het nieuwe seizoen, tegen Charleroi. “Ja, dit komt heel hard aan”, zegt Ruud Vormer bij Eleven. “Maar we hadden vandaag kansen genoeg en we speelden beter dan tegen Antwerp. Maar dan verlies je op die manier... Tja. Kan gebeuren. Ik gaf in de voorbereiding ook zo’n foute pass. Hoort er bij. Maar nu moeten we door. En weer eens samenzitten, want het moet en kan beter. Zeker qua efficiëntie.”

Ook Simon Mignolet zag geen slecht blauw-zwart. “We wilden na die bekerfinale antwoorden en deden daar alles voor. Iedereen heeft zich maximaal ingezet. We duwen en duwden om kansen te creëren, maar Charleroi verdedigde goed. Helaas verzilveren ze dan ook nog eens de enige kans die ze na rust krijgen. Zo zie je ook dat de tegenstander altijd wat meer kan tegen Club en ook anders gaat spelen. Wij waren zeventig minuten lang dominant in balbezit en Charleroi loerde op de counter. Zo’n scenario’s gaan we nog vaker meemaken dit seizoen.”