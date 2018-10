Voorzitter Verhaeghe blijft achter Club-coach staan: "Wij nemen Leko in bescherming" Redactie

10 oktober 2018

13u48

Bron: De Tijd/VTM/Radio 1 5 Belgisch Voetbal "Wij hebben niets te verbergen, alles is zuiver", zegt Club Brugge-voorzitter en -eigenaar Bart Verhaeghe bij De Tijd in een reactie op het grootschalig onderzoek naar matchfixing en financiële misstanden in het Belgisch voetbal. Ook Walter Van Steenbrugge, advocaat van blauw-zwart en Ivan Leko, reageerde intussen.

"Natuurlijk werken wij mee. Positief en constructief. De speurders wilden inzage in contracten en facturatie. Die hebben we gegeven. Daaruit zal blijken dat alles zuiver en in orde is. Wij nemen onze trainer Ivan Leko in bescherming. Als coach van Club Brugge valt hem niets te verwijten."

Bayat was als makelaar recentelijk betrokken bij de transfers van Anthony Limbombe (van Club Brugge naar Nantes) en Kaveh Rezaei (van Charleroi naar Club Brugge), geeft Verhaeghe aan. "Veljkovic was de makelaar van inkomende spelers Ivan Letica, Mats Rits en Ivan Tomecak. Daarvoor was het een hele tijd geleden dat we contact hadden met hem."

Ook volgens Walter Van Steenbrugge is er geen vuiltje aan de lucht. "Ik heb de huiszoeking bijgewoond die heeft plaatsgevonden bij Club Brugge", vertelde de advocaat van de Belgische landskampioen aan VTM. "Club Brugge heeft daar aan meegewerkt. Er is niemand in de directie van Club Brugge die moet verhoord worden of die in verdenking gesteld is. Dus voor Club Brugge is er eigenlijk niets aan de hand."

Over Leko: "Of Leko een getuige of een verdachte is, weten we niet"

Ivan Leko werd dan weer wel meegenomen voor verhoor. Van Steenbrugge is namelijk ook de advocaat van de trainer van Club Brugge en verschafte bij Radio 1 meer uitleg rond de coach. "Ik ben nu onderweg naar Leko. Ik kan daar dus nog niets over zeggen. Het is niet uitgemaakt dat hij een getuige is. Dat kan in principe ook. Ik zal dat vernemen als ik met hem gesproken heb. Het is veel te voorbarig om daar uitspraken over te doen. Veel mensen wijzen nu, maar dat is veel te vroeg. Een onderzoek betekent nagaan of er bepaalde zaken gebeurd zijn. Sommigen zijn snel in het trekken van conclusies. Of Leko een getuige of een verdachte is, weten we niet. Ik ga nu een gesprek houden met hem en dan zal het verhoor plaatsvinden."