Voorzitter Roeselare jammert: “Spijtig dat nieuws over fusie nu openbaar is. Dit is confidentieel” MXG

17 april 2020

11u12 0 Belgisch voetbal Yves Olivier, de voorzitter van KSV Roeselare, is niet bepaald tevreden met het uitlekken van Yves Olivier, de voorzitter van KSV Roeselare, is niet bepaald tevreden met het uitlekken van het nieuws dat zijn ploeg mogelijk zou fusioneren met Moeskroen en KV Kortrijk

“Ik vind het een beetje spijtig dat het openbaar is gemaakt”, zegt hij in een telefonische reactie aan onze collega’s van VTM Nieuws. “Als je als onderneming bezig bent met een fusie of een overname, dan is dat toch redelijk confidentieel. De onzekerheid bij de mensen, bij de medewerkers van de clubs... Er wordt gespeculeerd, er worden van alle verhalen en scenario’s uitvergroot. Ik vind het een beetje spijtig”, aldus Olivier, die dus liever nog niet in zijn kaarten had willen laten kijken. “De eerste vereiste bij overname- of fusiegesprekken is toch dat je afweegt en aftoetst wat de raakpunten en de pijnpunten van de verschillende partijen zijn. En dat die oefening eerst intern wordt gemaakt.”

Ik hoef nu weinig commentaar te geven. Over iets wat niet concreet is, kan je niet oordelen Yves Olivier, voorzitter van KSV Roeselare

Olivier wil echter niet zeggen dat zijn vertrouwen nu geschonden is. “Er is gewoon iets in de ether gegooid, dat niet bevestigd of afgetoetst is. Zo’n scenario is zeker mogelijk, maar de aandeelhouders moeten beslissen. We kunnen niet zomaar aan tafel gaan zitten voor een los gesprek. Dat vind ik een klein beetje voorbarig. Maar ik hoef nu weinig commentaar te geven. Over iets wat niet concreet is, kan je niet oordelen”, aldus de voorzitter.

Moeskroen: “Fusie nu niet aan de orde”

Ook de voorzitter van Moeskroen, Patrick Declerck, vindt de timing van het uitlekken ongelukkig. “Ik geef aan niemand interviews omdat die zaak voor ons nu heel ongelegen komt. Dat gesprek heeft enkele weken geleden plaatsgevonden, nu focussen wij ons vooral op het halen van de licentie. Ik ben er mij wel bewust van dat er te veel clubs zijn in Zuid-West-Vlaanderen en dat een kleine club als Moeskroen met een klein budget het moeilijk heeft om te kunnen blijven overleven. Dat heeft in Genk ook gewerkt. Volgend seizoen is een fusie zeker niet aan de orde”, aldus de voorzitter, die nog even terugkwam op de licentiekwestie. “Onze adviseurs en raadsmannen zijn daarmee bezig, ik kan daar weinig over zeggen. Ik heb het op dit moment niet in eigen handen, maar we doen er alles aan om die licentie te behalen.”