Voorzitter Peter Croonen na Raad van Bestuur: “We gaan er alles aan doen om bal te laten rollen op 8 augustus” JBE/ABD

13 juli 2020

20u12

Bron: VTM Nieuws 0 Belgisch voetbal Op naar een nieuwe stemming. De Raad van Bestuur van de Pro League houdt vast aan de Op naar een nieuwe stemming. De Raad van Bestuur van de Pro League houdt vast aan de competitieformule met 16 clubs, zónder Waasland-Beveren. Zo komt er, op 31 juli, een nieuwe stemming op de Algemene Vergadering. Amper één week voor de start van de nieuwe competitie.



“We gaan een uitgebreide nota voorbereiden waarin heel transparant aan alle clubs alle informatie wordt overgemaakt”, reageert Peter Croonen, voorzitter van de Pro League aan VTM Nieuws. “De clubs zullen de beslissing nemen, zoals het hoort. Het is niet de Raad van Bestuur die beslist, maar ik ben wel heel blij dat een ruime meerderheid van het bestuur akkoord is om op deze manier verder te werken.”

Op vrijdag 31 juli moeten de 23 profclubs opnieuw stemmen over de competitieformule. Een week later zou de competitie moeten beginnen. Hoe groot is de kans dat we effectief op 8 augustus beginnen met voetballen in ons land? Croonen: “We gaan er alles aan doen om bal te laten rollen op 8 augustus.”

Het integrale interview met Peter Croonen:



