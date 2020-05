Voorzitter Dirk Huyck over degradatie Waasland-Beveren: “Dit is een duw richting het faillissement” MVS/KDW/XC

16 mei 2020

17u38 12

Belgisch voetbal Waasland-Beveren werd gisteravond door de Algemene Vergadering van de Pro League veroordeeld tot degradatie naar 1B. "Dit is een duw richting het faillissement", zei voorzitter Dirk Huyck aangeslagen.

De 23 stemgerechtigde profclubs keurden gisteren het voorstel goed om het 1A-klassement van het seizoen 2019-2020 als volledig te beschouwen na 29 speeldagen en daar ook sportieve gevolgen aan te koppelen. Club Brugge kampioen dus, Waasland-Beveren degradeert.

Vandaag ging voorzitter Dirk Huyck in een gesprek met onze redactie verder in op de degradatie. “Dit is een slag in het gezicht. We zijn de enige club die de solidariteitsbijdrage misloopt. Sommige clubs hebben geprimeerd om ons te slachtofferen. We zijn koud gepakt. En 1B? Dat is het kerkhof van Belgische ploegen. Clubs overleven er dankzij buitenlandse investeerders. We gaan er alles aan doen om te overleven. Maar dit is een duw richting het faillissement.”

