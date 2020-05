Voorzitter Dirk Huyck over degradatie Waasland-Beveren: “Dit is een duw richting het faillissement” MVS/KDW/XC/ABD

16 mei 2020

Belgisch voetbal Waasland-Beveren werd gisteravond door de Algemene Vergadering van de Pro League veroordeeld tot degradatie naar 1B. "Dit is een duw richting het faillissement", zegt voorzitter Dirk Huyck aangeslagen. Of de Wase club gerechtelijke stappen zal ondernemen, wil Huyck nog niet gezegd hebben. "We gaan het even laten bezinken."

De 23 stemgerechtigde profclubs keurden gisteren het voorstel goed om het 1A-klassement van het seizoen 2019-2020 als volledig te beschouwen na 29 speeldagen en daar ook sportieve gevolgen aan te koppelen. Club Brugge kampioen dus, Waasland-Beveren degradeert.

Vandaag ging voorzitter Dirk Huyck in een gesprek met onze redactie verder in op de degradatie. “Dit is een slag in het gezicht. We zijn bijzonder ontgoocheld”, reageert hij. “Tot en met donderdag leken we op weg om geen enkele club te hypothekeren (toen lag het voorstel van 18 clubs nog in polepositie, red.). Maar toen was er plots een andere wending. Dat hebben we via de pers moeten vernemen. De beslissing om voor het voorstel van 16 clubs te stemmen, was toen al genomen. Dat was wel duidelijk. Alles was goed voorbereid. Ondanks de werkgroep is er toch plots een andere wind gaan waaien in de Algemene Vergadering en zijn we koud gepakt.”

Belronde

Toen Waasland-Beveren het nieuwe voorstel vernam - via de pers dus - begon de club aan een belronde, zo zegt ook Dirk Huyck. “We wilden zeker weten of het nieuws over dat nieuwe voorstel klopte. Vrij snel bleek dat de werkgroep overroepen was door het dagelijks bestuur. Wij hebben gevoeld dat veel collega’s van de K11 ons niet langer wilden of konden steunen. Een paar uur voor de vergadering kregen we het integrale voorstel in handen, en dan was het wel duidelijk wat er precies aan de hand was. Dan was de hoop weg. We zijn de enige club die de solidariteitsbijdrage misloopt. We zijn geslachtofferd. Dat is jammer genoeg ons lot geworden. We hoopten nog op solidariteit, maar er was genoeg lobbywerk gebeurd en druk gezet. We konden de stemming, die perfect georkestreerd was, alleen maar afwachten.”

Dat Waasland-Beveren brute pech heeft gehad, benadrukt Huyck. “Als de competitie twee weken eerder zou stopgezet zijn, dan moest Cercle Brugge degraderen. Wij hadden Cercle dan wel gesteund. In zo een overmachtssituatie mag je niet één club alle lasten laten dragen. Dat gebeurt wel, en dat doet pijn. Zeker omdat het evengoed een andere club kon zijn. Maar er zijn genoeg drukkingsmiddelen gebruikt om deze beslissing te nemen.”

Op welk vlak er dan druk is gezet? “Er is een solidariteitsbijdrage om de clubs door de coronacrisis te loodsen. In deze zijn wij de enige club die die niet zal krijgen. Dat kan niet, vinden wij.” Er werd gisteren namelijk ook gestemd dat er een totaal bedrag van 1,25 miljoen euro zal verdeeld worden onder de profclubs, behalve als die club technische werkloosheid aanhoudt of een rechtszaak aanspant om de beslissing van de Algemene Vergadering te betwisten. “We hebben een kans laten schieten om in het Belgisch voetbal eens een positieve beslissing te nemen”, vindt Huyck.

Rechtbank

En wat nu? Hoe kijkt Waasland-Beveren, vanaf volgend seizoen dus in 1B, naar de toekomst? “1B is een kerkhof van Belgische ploegen. Clubs overleven er dankzij buitenlandse investeerders. We zijn een kleine club en hebben altijd financieel correct proberen te werken. We gaan er alles aan doen om te overleven. Maar dit is een duw richting het faillissement. Kijk maar naar de collega’s van Sporting Lokeren. Eens in 1B, dan is het supergevaarlijk om in financiële moeilijkheden te komen. En zeker nu in de coronacrisis. Of dit het begin van het einde is? Goh, ik hoop echt dat de club en zijn supporters kunnen rechtstaan en dat de mensen die ons in de afgrond geduwd hebben, ongelijk krijgen. We hopen ooit nog sportieve revanche te kunnen nemen.”

Maar komt er ook revanche in de rechtbank? “Daar kan ik nu nog niet op antwoorden. We gaan eerst bezinnen, het verslag en onze rechten nalezen. Want die zijn ons wel degelijk ontnomen. Iedere club heeft bijvoorbeeld recht op een tussenkomst bij het missen van een thuismatch. Die krijgen wij ook niet als we tegen deze regeling durven ingaan.” Gerechtelijke stappen zetten, zou dus een risico zijn voor Waasland-Beveren. “Het is kiezen tussen cholera en de pest. We staan vrij machteloos, dat is duidelijk gebleken. Het zal niet evident zijn om het aan te vechten. Maar we moeten deze club beschermen. Dat wordt wel een aartsmoeilijke opdracht."

Bekijk hier het volledige gesprek:





