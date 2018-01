Voorzitter Beerschot-Wilrijk woedend: "Er gaan kinderen van ons met brandwonden naar het ziekenhuis" KDC/SPS

Na Lierse - Beerschot-Wilrijk ging het meer over hetgeen er zich náást het veld afspeelde dan over hetgeen er óp het veld gebeurde. Supportersrellen ontsierden de derby en beide clubs schoven mekaar daarvoor de zwarte piet toe.

Zo was Eric Roef, voorzitter van Beerschot-Wilrijk, na afloop van de partij totaal niet te spreken over de veiligheidsmaatregelen in het stadion van Lierse. Roef had daarover in de catacomben een verhitte discussie met enkele lokale suppoosten. Hij vond het "een schande" dat het uitvak niet beter was afgescheiden van de Lierse spionkop.

De wedstrijd begon al met vijf minuten vertraging nadat vanuit het Lierse supportersvak Bengaals vuur naar de bezoekende supporters werd gegooid (zie video onderaan het artikel). "Lierse is verantwoordelijk voor deze gebrekkige organisatie", foeterde Roef. "Zij willen wel het geld incasseren van onze 1.600 meegereisde fans, maar de veiligheid kunnen ze niet garanderen. Het is onaanvaardbaar dat er zomaar vuurwerk van het ene vak naar het andere kon worden gegooid. Er gaan kinderen van ons met brandwonden naar het ziekenhuis. Er zijn meisjes met brandwonden. Dat is degoutant."

Preventie

Ook Beerschotcoach Marc Brys vond dat de thuisploeg meer had kunnen doen. "Zet die twee kernen veel verder uit elkaar en alles is opgelost", vertelde hij na de wedstrijd tegenover ATV. "Zet daar iets ondoorzichtig tussen zodat er geen oogcontact is en er niks over en weer gegooid kan worden. Het is vrij eenvoudig op te lossen, maar dat wordt dan nagelaten en dan wordt al snel de schuld bij Beerschot gelegd. Als stadionbeheerder heb je daar je ding te doen. Als wij hier tien keer komen voetballen is dat tien keer hetzelfde scenario. De eerste wedstrijd dit seizoen was het scenario identiek. Is dat correct, nee, maar je moet wel aan preventie doen", aldus de niet mis te verstane boodschap van Brys.

Bij Lierse waste men de handen in onschuld. "Ons stadion is gekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en daar zijn nooit opmerkingen geweest", reageerde Lierses manager Roel Rymen. "Het is overigens altijd met dezelfde bezoekende clubs dat we problemen hebben."

Risicomatch

"Het was een risicomatch, met inderdaad een aantal incidenten", beaamt woordvoerder Magalie Derboven van de Lierse politie. "Er was al versterking van de federale politie, maar tijdens de match zijn van hen en ook van de Antwerpse politie extra manschappen opgetrommeld."

Bij de politie heeft men niet meteen een idee van de leeftijden van slachtoffers, maar men heeft weet van één supporter die naar het ziekenhuis werd overgebracht en drie supporters die ter plaatse werden verzorgd door het Rode Kruis. "Ook een agent werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Drie andere agenten raakten lichtgewond", zegt Derboven.

"Alles wordt wel opgenomen met camera's. We gaan de beelden nu bekijken en dan wordt er actie ondernomen", klinkt het nog. "Dan kunnen eventueel pv's, arrestaties, enzovoort volgen. In de komende dagen willen we duidelijkheid krijgen. Er komt ook een debriefing."