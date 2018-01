Voorzitter Beerschot-Wilrijk: "Schande dat uitvak niet beter was afgescheiden van spionkop Lierse" Kristof De Cnodder

00u12

Bron: Eigen berichtgeving 6 BELGA Beerschot-voorzitter Eric Roef spreekt de fans toe.

Na Lierse - Beerschot-Wilrijk ging het meer over hetgeen er zich náást het veld afspeelde dan over hetgeen er óp het veld gebeurde. Supportersrellen ontsierden de derby en beide clubs schoven mekaar daarvoor de zwarte piet toe. Zo was Eric Roef, voorzitter van Beerschot-Wilrijk, na afloop van de partij totaal niet te spreken over de veiligheidsmaatregelen in het stadion van Lierse. Roef had daarover in de catacomben een verhitte discussie met enkele lokale suppoosten. Hij vond het "een schande" dat het uitvak niet beter was afgescheiden van de Lierse spionkop.

"Lierse is verantwoordelijk voor deze gebrekkige organisatie", foeterde Roef. "Zij willen wel het geld incasseren van onze 1.600 meegereisde fans, maar de veiligheid kunnen ze niet garanderen. Het is onaanvaardbaar dat er zomaar vuurwerk van het ene vak naar het andere kon worden gegooid." Roef ging daarbij gemakshalve wel voorbij aan het feit dat het de Beerschotaanhang was die het vuur aan de lont stak. Bij Lierse waste men de handen in onschuld. "Ons stadion is gekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en daar zijn nooit opmerkingen geweest", reageerde Lierses manager Roel Rymen. "Het is overigens altijd met dezelfde bezoekende clubs dat we problemen hebben."