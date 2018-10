Voormalig KBVB- en BOIC-vicevoorzitter Frans Meulemans overleden Redactie

22u30 0 Belgisch Voetbal Frans Meulemans, ex-vicevoorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), is op tachtigjarige leeftijd overleden. Dat maakten de KBVB en zijn ex-club Racing Mechelen bekend.

Meulemans was tussen 1978 en 1988 voorzitter van Racing Mechelen. Van 1965 tot 1973 maakte hij deel uit van verscheidene commissies binnen de KBVB. In 1973 trad hij toe tot het Uitvoerend Comité. In de jaren 80, 90 en 2000 was hij ondervoorzitter van de KBVB. De Mechelse magistraat kreeg in 1991 de gouden medaille, dat is de op een na hoogste bondsonderscheiding.

Meulemans was ook de man die als advocaat en toenmalig ondervoorzitter van de voetbalbond het pleit verloor in de zaak rond Jean-Luc Bosmans, waaruit het Bosman-arrest volgde in 1995. De Mechelse advocaat leidde toen het juridisch departement van het Uitvoerend Comité, maar miskeek zich op de situatie.

De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 26 oktober 2018, om 10u30u in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen, gevolgd door de asuitstrooiing in intieme kring op de stedelijke begraafplaats.