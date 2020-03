Voorkeur AA Gent gaat uit naar het afwerken van speeldag 30 áls dat mogelijk is, voorzitter De Witte: "We zijn geen opportunisten” JBE/TLB

28 maart 2020

19u37 0 Belgisch voetbal De kleine clubs vroegen gisteren in De kleine clubs vroegen gisteren in een brief gericht aan de Pro League om “haar verantwoordelijkheid te nemen” - lees: om de competitie stop te zetten. AA Gent nam gisteren nog geen officieel standpunt in, maar via voorzitter Ivan De Witte doen de Buffalo’s dat nu wel. AA Gent vindt het nog te vroeg om nu al om een stopzetting te vragen. “Onze voorkeur gaat uit naar het eventueel afwerken van de 30ste speeldag. Áls dat mogelijk is met de gezondheidsmaatregelen.”

Het telefonisch interview met Ivan De Witte:

De K11 hebben gisteren een open brief verstuurd naar de Pro League en voorzitter Peter Croonen waarin zij vragen om de competitie stop te zetten. Wat is de mening van AA Gent?

De Witte: “Wij vinden dat we moeten beseffen dat we in volle coronacrisis zitten en dat de regering gisteren beslist heeft om de maatregelen te verlengen tot 19 april, met een waarschijnlijke verlenging tot 3 mei. Wij vinden dat het waarschijnlijk zou getuigen van gezond verstand om te denken dat er na 3 mei misschien een versoepeling zal zijn, maar dat die versoepeling misschien in eerste instantie niet zal gaan over het organiseren van wedstrijden. Dus is ons standpunt dat we goed rekening moeten houden met de gezondheidsmaatregelen en met de standpunten die de regering zal innemen. En pas op basis daarvan kunnen we een beslissing nemen.”

“Als er dan een beslissing komt, wil AA Gent niet weggezet worden als een opportunist die nu die tweede plaats wilt behouden (AA Gent heeft één punt meer dan nummer drie Charleroi en kan in principe z'n tweede plaats nog verliezen als speeldag 30 afgewerkt wordt, red.). Wij willen deelnemen aan elke vorm van beslissing die redelijk is en die gevolg geeft aan de beslissing van de regering. Onze voorkeur gaat uit naar het eventueel afwerken van de 30ste en laatste speeldag van de reguliere competitie. Áls dat mogelijk is met de gezondheidsmaatregelen. Maar daar twijfel ik eerlijk gezegd aan. Als het niet lukt om de laatste speeldag af te werken, dan liever een stopzetting. En de clubs dan de ademruimte geven om volgend seizoen voor te bereiden.”

Dus als de regering zegt dat speeldag 30 nog afgewerkt mag worden, dan doen jullie dat graag om jullie tweede plek te verdedigen?

De Witte: “Inderdaad. Wij willen het sportief afhandelen en nemen absoluut geen opportunistische stelling in. Maar als we zien wat er nu allemaal gebeurt, dan denk ik niet dat de coronacrisis een zaak is van weken, maar wel van maanden. Het organiseren van voetbalwedstrijden zal ook niet de eerste zorg van de regering zijn.”

Stel dat we begin juni pas terug mogen voetballen, willen jullie dan nog altijd voor één speeldag vier of vijf weken trainen?

De Witte: “Dat is natuurlijk een grote moeilijkheid. Vanuit sportieve overwegingen zijn we bereid om die 30ste speeldag nog te organiseren en te spelen. Alleen vraag ik mij wel af of dat zal passen in de serie maatregelen die nog zullen volgen. Ik vind dat we echt goed moeten luisteren naar wat de regering en de medische experts zeggen vooraleer we naar een definitief standpunt gaan.”

Ik vind het heel prematuur om nu nog over play-offs te spreken. Ik denk dat die 30ste speeldag, vanuit sportieve overwegingen, er misschien nog tussen zou kunnen, maar ik weet niet zeker of de gezondheidsmaatregelen dat zullen toelaten Ivan De Witte

De kleine clubs hebben een andere mening. Begrijpt u hun standpunt? Zij willen een stopzetting uit financiële én sportieve overwegingen.

De Witte: “Ik begrijp ze en ik denk dat ze ook wel voor een stuk gelijk zullen krijgen. Ik vind het heel prematuur om nu nog over play-offs te gaan spreken. Ik denk dat die 30ste speeldag, vanuit sportieve overwegingen, er misschien nog tussen zou kunnen, maar ik weet niet zeker of de gezondheidsmaatregelen dat nog zullen toelaten.”

Marc Coucke, de voorzitter van Anderlecht, ging eigenlijk nog een stap verder. ‘Misschien moeten we zelfs voetballen in juli’, zei hij. Is dat een optie voor AA Gent?

De Witte: “Ik denk niet dat dat realistisch is. Marc Coucke heeft uiteraard het recht om zijn mening te verkondigen, maar ik denk toch dat hij daar vrij alleen in is.”

Wat de kleine clubs ook graag willen is een competitie met 18. Is dat voor jullie een mogelijke piste?

De Witte: “We zullen natuurlijk moeten zoeken naar oplossingen. Indien er niet verder kan gespeeld worden, zullen we moeten zoeken naar oplossingen die voor iedereen billijk zijn. Als er verder kan gespeeld worden, zijn we vanuit sportieve overwegingen voorstander om die laatste speeldag nog gespeeld te krijgen.”

Club Brugge uitroepen tot kampioen, maar geen dalers. Is dat geen kromme redenering?

De Witte: “Wel, het is misschien wel het allerlaatste redmiddel zijn om op zekere wijze tot een eindstand en tot een regeling voor volgend jaar te komen. Maar dat is niet de regeling die onze voorkeur wegdraagt. Maar in het geval dat het onmogelijk wordt, zouden we die piste ook steunen.”

Er zou donderdag nog een Raad van Bestuur van de Pro League zijn. Verwacht u dat daar al een beslissing genomen zal worden?

De Witte: “Als men het gezond verstand gebruikt, dan zou er een standpunt moeten komen. Wat dat ook moge zijn. Maar ik denk dat het beter is dat er een duidelijk standpunt komt, zodat iedereen zich kan organiseren op dat standpunt en volgend jaar kan voorbereiden.”

