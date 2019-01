Voor Gert Verheyen blijft AA Gent favoriet: “Gezien numerieke meerderheid hadden we eigenlijk moeten winnen” MH

24 januari 2019

23u21

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal KV Oostende heeft de Gentse Ghelamco Arena met een 2-2 gelijkspel verlaten na de heenmatch in de halve finales van de Beker van België. "Toch blijft AA Gent voor mij de favoriet. Ik geloof niet in een 0-0 of 1-1 gelijkspel in Oostende. Ik denk dat we zullen moeten winnen om door te stoten", zo verklaarde KVO-coach Gert Verheyen.

De wedstrijd werd niet alleen gekruid met vier doelpunten, maar ook met drie rode kaarten. "Dit scenario kan je op voorhand niet bedenken, dit gebeurt alleen in bekerwedstrijden", stelde Verheyen. Na rood voor Plastun (29.) en Rosted (55.) telde KV Oostende twee man meer, maar lang kon de kustploeg daar niet van genieten. Nkaka pakte op het uur een tweede gele kaart. "Hij had zich moeten beheersen. Dat was heel stom. Twee man meer maakt een gigantisch verschil in het voetbal. Nkaka riskeert in elke match wel een rode kaart. Dat zit in zijn spel. Agressiviteit is goed voor een verdedigende middenvelder, maar je moet ook tot tien kunnen tellen."



Tegen de topploegen kon KV Oostende dit seizoen nog niets sprokkelen, daar kwam vanavond verandering in. "Op voorhand hadden we voor dit resultaat getekend", vervolgde Verheyen. "Maar gezien de numerieke meerderheid hadden we eigenlijk moeten winnen. Al hadden we zonder die rode kaarten waarschijnlijk geen gelijkspel gepakt. Uiteindelijk ben ik toch tevreden met het resultaat.”