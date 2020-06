Voor Beerschot kan finale in 1B vroeger gespeeld worden XC

04 juni 2020

20u51

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De Nationale Veiligheidsraad zette woensdag het licht op groen voor sportwedstrijden, met een beperkt publiek, vanaf 1 juli en dus meent Beerschot dat de finale in 1B vroeger dan 2 augustus gespeeld kan worden. Die datum werd geprikt na eerdere maatregelen van de Veiligheidsraad.

Voor de uitbraak van het coronavirus in ons land won Beerschot de heenwedstrijd van het promotieduel tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Als de terugwedstrijd op 2 augustus behouden blijft, zullen de clubs pas een week voor de start van het volgende seizoen weten in welke afdeling ze uitkomen.

"We hebben de bevoegde kalendermanager altijd gevraagd de tweede finalewedstrijd zo snel mogelijk te organiseren, om beïnvloeding van de competitie te voorkomen en beide clubs de tijd te geven zich fatsoenlijk voor te bereiden op het volgende seizoen", zegt Beerschot op de clubwebsite. "Momenteel weten we niet in welke competitie we zullen spelen en welke inkomsten we mogen verwachten. Dat bemoeilijkt het aantrekken van nieuwe sponsors en het nemen van strategische beslissingen om een gezond financieel beleid te voeren."

"In die zin is de roep naar een gezond financieel beheer van het dagelijkse management van de Pro League een hol begrip. Beide clubs slechts een week voorbereiding geven op het nieuwe seizoen is bovendien onredelijk, onfatsoenlijk en tast de sportieve integriteit van de volgende competitie nu al aan. We hebben dus zeker geen bezwaar om vroeger te moeten spelen."

Lees ook: Losada voorgesteld als hoofdcoach Beerschot: “Jongste trainer in 1A? Eerst promoveren”