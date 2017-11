Volslanke en bierdrinkende cultdoelman van Durbuy ziet maatjes van Kortrijk terug: “Tegen Antwerp kom ik mee in staantribune supporteren” Eddy Soetaert

21u44 0 rv Belgisch Voetbal Fabrice Genchi, de doelman van Durbuy die na de uitschakeling van zijn team door KV Kortrijk een heuse cultfiguur werd, is er woensdagavond voor het bekerduel met Antwerp opnieuw bij. Genchi veroverde destijds alle harten door na afloop van de wedstrijd met de pint in de hand in samenzang ging met de thuisfans.

"Ik had beloofd dat ik elke bekerwedstrijd zou komen supporteren voor Kortrijk", zegt hij. "Ik zal er zijn." De keeper sprak zelfs in het Nederlands een filmpje in voor KVK-TV en wordt woensdagavond als een eregast ontvangen.

Schril in contrast staat de ticketverkoop. Om te verhinderen dat Antwerp-supporters meer dan het toegewezen vak vullen, kunnen alleen Kortrijkse abonnees voor henzelf en voor maximum vier vrienden uitsluitend in voorverkoop tickets kopen. De avond zelf blijven de loketten gesloten.

🎥 @fabrice_genchi, de doelman van Durbuy, stuurde ons deze videoboodschap met schitterend nieuws. 🏆 🔴⚪️ #CUP 🆚 #KVKant 🔥 #COYR pic.twitter.com/tcwtX4qyJA KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link