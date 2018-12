Voetbalmakelaars richten federatie op ‘voor meer ethiek’ in het voetbal: “Indien nodig zullen we er niet voor terugdeinzen om leden te bannen” MH

06 december 2018

17u23

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Voetbalmakelaars van spelers die actief zijn in België hebben besloten om een professionele federatie op te richten naar aanleiding van het voetbal- en corruptieschandaal waarin sommige makelaars verwikkeld zijn. De BFFA - voluit 'Belgian Federation of Football Agents vzw' - heeft als doel het "promoten, versterken en installeren van professionalisme en ethiek op hoog niveau", zo verklaarde de voorzitter van de federatie, makelaar Jesse De Preter, vandaag tijdens een persconferentie.

De Preter, de voorzitter van de vzw, is tevens de makelaar van bondscoach Roberto Martinez en voormalig CEO van Lierse. Oud-makelaar Nenad Petrovic wordt CEO van de federatie. Hij verdedigde vroeger de belangen van Michel Preud'Homme en Marouane Fellaini. De BFFA wil een bijdrage leveren aan het zuiveren van het makelaarsberoep en wil de strijd aangaan met de corruptie. Ook wil het in dialoog treden met de verschillende voetbalinstanties, de clubs en de wetgever in België "om de verschillende aspecten van het beroep te reguleren, want er bestaan momenteel geen regels", zo bemerkte Petrovic.

Elke makelaar die officieel geregistreerde spelers onder zijn of haar hoede heeft, kan zich aansluiten bij de federatie. "We willen een kwaliteitslabel ontwikkelen, diegenen die volgens de regels werken beschermen en zij die dat niet doen bestraffen. Indien nodig zullen we er niet voor terugdeinzen om leden te bannen", waarschuwde De Preter nog, die overigens pleit voor fiscale en financiële transparantie.