Voetbalicoon Simon Tahamata over zijn Belgische voetbalkompanen: “Ooit kwamen we na een carnavalsnacht geschminkt toe op training” Axel Brisart

16 oktober 2018

17u28 0 Belgisch Voetbal Simon Tahamata (62): ‘de kleine dribbelaar’. Tijdens zijn carrière (1976-1996) maakte de Belgisch-Nederlandse aanvaller furore bij Ajax, Standard, Feyenoord, Beerschot en Germinal Ekeren. Het voetbalicoon met Molukse roots stelde deze middag zijn biografie voor op ’t Kiel. Daarna kregen wij een kwartier de tijd: een babbel met een enthousiaste Simon Tahamata, over zijn zes belangrijkste Belgische voetbalkompanen.

Over teamgenoot en boezemvriend Jos Daerden: “Hij is als een broer voor me”

“Jos is de rode draad doorheen mijn carrière in België. In mijn eerste half jaar bij Standard heb ik bij hem gewoond. We waren altijd samen. Wat hij deed, deed ik ook. Zo gingen we samen op zoek naar een huis voor mijn gezin in Tongeren. Vier jaar lang waren we ploegmaats bij Standard… Tot het omkoopschandaal (de Zaak Bellemans, red.) onze wegen scheidde. Jos trok naar Roda JC, ik naar Feyenoord. Maar bij Beerschot en later bij Germinal Ekeren vonden we elkaar terug. We deelden mooie en ook trieste herinneringen. Hij is als een broer voor me.”

“Of ik een leuke anekdote over onze vriendschap kan vertellen? (denkt even na) Maar natuurlijk! Carnaval! We zijn ooit na een carnavalsnacht geschminkt op een training van Standard verschenen. Raymond Goethals was toen coach. Wat zijn reactie was? ‘Vagebonden!’, riep hij.” (lacht)

