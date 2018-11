Voetbalcel wil vuurwerk verbannen in stadions: “Families moeten veilig naar een match kunnen kijken” Redactie

04 november 2018

09u50

Bron: La Dernière Heure 0 Belgisch Voetbal De Voetbalcel van Binnenlandse Zaken gaat bommetjes of Bengaals vuur in onze voetbalstadions stevig bestraffen. “Ze zijn veel te gevaarlijk en horen gewoon niet thuis in een stadion”, stelt de nieuwe directeur Olivier Labarre in La Dernière Heure.

De hele familie in veilige omstandigheden naar het stadion laten komen. Dat is de missie van Olivier Labarre, de nieuwe directeur van de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Daarbij is de strijd tegen vuurwerk en rookgranaten bijzonder belangrijk, zo meldt hij in La Dernière Heure.

Het gebruik van vuurwerk in onze voetbalstadia is nog steeds alomtegenwoordig. Van januari 2015 tot eind juni 2018 werden er liefst 685 pv’s opgesteld met betrekking tot het gebruik van pyrotechnische middelen. “Ze zorgen voor een groot gevaar en fysieke schade die onomkeerbaar is. De strijd tegen het gebruik van vuurwerk is heel belangrijk, want het hoort gewoon niet thuis in een stadion. Families moeten op een veilige manier naar een wedstrijd kunnen gaan kijken.”

Sinds deze zomer werd de wet nog aangepast, waardoor ook in een perimeter rond het stadion het vuurwerk al verboden was. “Wie gepakt wordt, krijgt een minimumboete van 500 euro en een stadionverbod van 12 maanden. Afhankelijk van de omstandigheden en eerdere feiten kan die sanctie zwaarder zijn. Maar de pakkans hangt natuurlijk ook af van de beschikbare politiemensen in en rond het stadion. Maar aangezien er steeds meer camera’s in onze voetbalstadions hangen, wordt de kans steeds kleiner dat je door de mazen van het net glipt”, weet Labarre.

Verbale agressie

Labarre wil ook verbale agressie en racistische opmerkingen een halt toeroepen. “Zo’n gedrag heeft niets te maken met supporteren. Hoewel deze feiten meestal worden gepleegd door een minderheid van de toeschouwers, heeft het toch een invloed op het spel en de atmosfeer.”

De huidige voetbalwet kan die oproermakers nu al bestraffen. “Er is de mogelijkheid om een boete uit te schrijven of een stadionverbod op te leggen voor alle handelingen die aanzetten tot haat, woede of vechtpartijen. Ook de clubs zelf kunnen dankzij hun interne reglementen die fans straffen. Maar wij doen mee, want dit is onaanvaardbaar gedrag.”