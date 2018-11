Voetbalbond zoekt óók spijtoptanten: “Clubs kunnen zo vermijden dat ze geschrapt worden” NVK

21 november 2018

00u00 0 Belgisch Voetbal Hoe staat de voetbalbond tegenover de demarche van Veljkovic om spijtoptant te worden in het voetbalschandaal? Daarop kwam geen antwoord.

De bond laat weten dat ze niet mag communiceren. “Alles wat we zeggen, kan en zal tegen ons gebruikt worden. In het belang van het onderzoek zwijgen we.” Dat heeft alles te maken met het feit dat de voetbalbond een eigen onderzoek voert naar competitievervalsing.

In dat kader onderstreept de bond dat ook zij openstaat voor spijtoptanten. Betrokken clubs die zich melden, kunnen zo schrapping vermijden. Vooral voor voetballers en clubbestuurders die de meldingsplicht niet gerespecteerd hebben, is de regeling interessant. De normale straf is minimaal één jaar schorsing. Bij een spijtoptant is dat máximaal één jaar.

