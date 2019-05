Voetbalbond zet scheidsrechtersbaas Johan Verbist aan de deur LPB

20 mei 2019

17u23 0 Belgisch voetbal De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft scheidsrechtersbaas Johan Verbist ontslagen. Verbist lag al een tijd onder vuur, ondermeer vanwege (zijn communicatie over) het functioneren van de VAR.

“Het klopt dat Johan Verbist geen scheidsrechtersbaas meer is”, bevestigt bondswoordvoerder Pierre Cornez. “Na onderling overleg is de samenwerking beëindigd, maar meer details kunnen we voorlopig niet geven”, aldus nog Cornez, die verwijst naar de persconferentie van woensdag waarop David Elleray zijn masterplan rond de toekomst van de Belgische arbitrage zal voorstellen samen met Peter Bossaert, CEO van de KBVB.

Verbist volgde in 2016 Paul Allaerts op als scheidsrechtersbaas bij de KBVB. Zelf was de Duffelaar als ref actief in eerste klasse van 1996 tot 2015. In 2004 en 2014 werd hij verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar. Sinds het invoeren van de videoref beleefde Verbist als scheidsrechtersbaas stormachtige tijden. Bijna wekelijks moest hij zich verantwoorden voor fouten van de VAR, een communicatie die niet altijd even gestroomlijnd liep. Vandaag besliste de voetbalbond om een einde aan de samenwerking te maken.