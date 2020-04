Voetbalbond zat samen met minister De Crem om duidelijkheid te krijgen wanneer er weer aan spelen kan worden gedacht NVK/ARA/PJC

22 april 2020

04u00 0 Belgisch voetbal De top van de bond en de Pro League zat samen met minister Pieter De Crem en viroloog Marc Van Ranst. Het doel: duidelijkheid bekomen. Vermoedelijk komt die er vrijdag al, via de Veiligheidsraad. De verwachting is dat er in België de komende maanden niet meer gevoetbald zal worden, zoals in Nederland.

Profs, amateurs, jeugd - het Belgisch voetbal heeft nood aan duidelijkheid. Daarom nodigde Peter Bossaert, CEO van de bond, minister van Binnenlandse Zaken De Crem en viroloog Van Ranst uit voor een gesprek. Die stonden daar meer dan open voor. De Crem en Van Ranst zaten maandag uitgebreid samen met de top van ons voetbal. Naast Bossaert schoven ook bondsvoorzitter Mehdi Bayat, Pro League-CEO Pierre François en zijn voorzitter Peter Croonen bij aan tafel.

Gezien de grote financiële belangen, lag de grootste prioriteit logischerwijs bij het profvoetbal. De voetbaltop wil zo snel mogelijk weten wanneer er opnieuw aan spelen kan worden gedacht. Deels uit praktisch oogpunt – de organisatie van een competitie vereist heel wat voorbereidend werk en planning. Maar er spelen ook economische belangen. Als er vanuit de politiek het signaal komt dat het seizoen niet meer kan worden afgewerkt, dan zouden de clubs bijvoorbeeld sterker in hun schoenen staan bij een mogelijke schadeclaim van de tv-rechtenhouders.

Tot dusver kwam zo’n claim er nog niet. Maandag stuurde Telenet wel een brief naar de Pro League, waarin stond dat het begrip had voor de moeilijke situatie, maar dat het wel aandrong op een constructieve oplossing voor de tv-gelden die al op de rekening van de clubs zijn gestort, zonder dat de play-offs zijn afgewerkt.

Vrijdag

Volgens onze informatie is de kans klein dat er de komende maanden nog gevoetbald mag worden. Het kabinet van De Crem bevestigt dat er gesprekken zijn geweest met het voetbal, maar benadrukt dat er geen definitieve knopen zijn doorgehakt. Binnen de bond en de Pro League leeft wel het gevoel dat ze na de Veiligheidsraad van komende vrijdag al een stuk beter zullen weten waar ze aan toe zullen zijn. Dat is wellicht ook één van de redenen waarom de Pro League maandagavond laat nog besliste om de algemene vergadering van vrijdag door te schuiven naar maandag.

Daarnaast gingen de gesprekken met De Crem en Van Ranst voor een stuk over wanneer er eventueel weer toeschouwers welkom zouden zijn in de stadions, maar ook over de manier waarop de trainingen kunnen hervat worden en hoe de gezondheid van de spelers kan gegarandeerd worden. Een ander thema was het brede kader waarbinnen het jeugd- en amateurvoetbal volgend seizoen zou kunnen worden heropgestart.