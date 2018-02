Voetbalbond spreekt voorwaardelijke straffen uit: Lierse en Beerschot-Wilrijk komen er goed vanaf na rellen Kristof De Cnodder

03 februari 2018

09u17 0

De voetbalbond heeft voorwaardelijke straffen uitgesproken naar aanleiding van de rellen die zich onlangs voor deden in de derby Lierse-Beerschot-Wilrijk in 1B. Lierse en Beerschot-Wilrijk riskeren een match achter gesloten deuren te moeten spelen als hun fans zich het eerste jaar nog ernstig misdragen. Effectieve straffen en geldboetes konden beide clubs afwenden. Op de slotdag van de reguliere competitie in 1B (op 25 februari) ontmoeten Lierse en Beerschot-Wilrijk mekaar trouwens al opnieuw, deze keer op het Kiel.

