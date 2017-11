Voetbalbond laat zich niet vastpinnen op EK 2020: "Sowieso stadion met 40.000 plaatsen nodig" Rudy Nuyens

Belgisch Voetbal Belangrijke tijden voor het Eurostadion. Maandag moet de KBVB het volledige dossier indienen, de UEFA beslist op 7 december. "Maar sowieso hebben we een groot stadion nodig", klinkt het bij de bond.

"Eurostadion: afhankelijk van overheid en UEFA"

"Er was de voorbije weken heel veel communicatie met de UEFA in het stadiondossier", zei Koen De Brabander gisteren aan de verzamelde pers. "Morgen (vandaag, red.) moeten we het hele technische dossier krijgen van Ghelamco, maar daarnaast is er het administratieve dossier met de vergunningen. Tegen maandag moeten wij het hele dossier indienen, maar de vergunningen kunnen er ten vroegste in januari zijn. Op 7 december komt de 'council' van de UEFA samen, dan wordt beslist: ofwel kan België niet langer als gastland voor het EK 2020 fungeren, ofwel vertrouwt men ons dossier en krijgen we opnieuw uitstel. Wij zijn als voetbalbond afhankelijk van de UEFA en van onze overheid. Maar we zullen in de toekomst een groot stadion nodig hebben. In september 2018 start de Nations Cup, dan krijgen we grote landen over de vloer. Het is onduidelijk of we dan nog in het Boudewijnstadion kunnen spelen. We willen wel voetballen in clubstadions, maar eigenlijk hebben we een capaciteit van minimaal 40.000 plaatsen nodig. En dat heeft geen enkele club op dit moment."

"Bij Rode Duivels horen geen clubbelangen thuis"

Uitwijken naar de provincie heeft gezien de geringere capaciteit op dit moment een serieus effect op de inkomsten, zo werd dinsdag nog ervaren bij België-Japan. Maar er waren ook de 'anti-Buffalo-gezangen' bij de invalbeurt van Yuya Kubo en het striemende fluitconcert aan het adres van Steven Defour. Dingen die eigen lijken aan clubstadions en die de nood aan een nationaal stadion nog meer onderstrepen. "Dat willen we in de toekomst in elk geval vermijden", zei De Brabander. "Een match van de Rode Duivels is een match van het nationaal elftal, ook als ze in een clubstadion wordt gespeeld. We gaan de supporters daarover sensibiliseren, bij de Rode Duivels horen geen clubbelangen thuis."

"Na WK-loting accomodaties snel vastleggen"

De voetbalbond maakt zich op voor de WK-loting, die op 1 december in het Kremlin in Moskou plaatsvindt. De KBVB vaardigt naast bondscoach Martínez ook Koen De Brabander, technisch directeur Chris Van Puyvelde, eventmanager Filip Van Doorslaer, communicatieverantwoordelijke Stefan Van Loock en teammanager Piet Erauw af naar Rusland. "We hopen daar na de loting onze accomodaties snel te kunnen vastleggen", zegt De Brabander. "We hebben de eerste optie voor het hotel en de trainingsaccomodaties in de buurt van Moskou. Er bestaat een minieme kans dat we na de loting nog voor een ander basiskamp (in Sotchi, red.) zullen kiezen, maar we gaan ervan uit dat alles vastgelegd kan worden in Moskou."

"Tubeke interessant maken voor buitenlandse teams"

Om het nationaal voetbalcentrum in Tubeke lucratiever te maken, wordt het uitgebreid. "We hebben daar akkoorden over", aldus voorzitter Gerard Linard. "Begin 2018 willen we al starten met twee nieuwe terreinen, later volgen nog twee extra velden. Verder is er een groene zone, waarin men onder meer kan mountainbiken. Dit moet ons voetbalcentrum interessant maken voor buitenlandse teams."

