Voetbalbond krijgt inzage in 35 documenten over matchfixing

14 maart 2019

17u11

De Koninklijke Belgische Voetbalbond krijgt inzage in 35 documenten die te maken hebben met het luik 'matchfixing' in operatie Propere Handen. Dat bevestigt het federaal parket aan VTM NIEUWS. Zo kan de Voetbalbond eventueel sancties nemen tegen KV Mechelen en Waasland-Beveren.

Via makelaar Dejan Veljkovic zouden enkele bestuursleden vorig seizoen getracht hebben om de degradatiestrijd te beïnvloeden. Indien er geoordeeld wordt dat dit ‘met medeweten van de club’ gebeurde, dan wordt KV Mechelen mogelijk verplicht tot degradatie. Ook voor Waasland-Beveren heeft dit mogelijk gevolgen.

“In het kader van het lopend federaal gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie in de voetbalwereld, valsheid in geschrifte, witwassen van geld en private corruptie (Operatie ‘Zero’) werd heden aan de Onderzoekscoördinator Competitievervalsing van het Bondsparket bij de KBVB inzage en afschrift gegeven van een aantal stukken uit het strafdossier, gerelateerd aan het zgn. ‘luik matchfixing’”, laat het federaal parket weten. “Dit is gebeurd op schriftelijk verzoek van de Onderzoekscoördinator en na goedkeuring door de onderzoeksrechter en het federaal parket.”

“De Onderzoekscoördinator werd door de Bondsprocureur aangesteld als leider van het disciplinaire onderzoek inzake mogelijke competitievervalsing in de eindfase van het vorige voetbalseizoen. De toelating tot inzage en afschrift is beperkt tot een lijst van 35 stukken die relevant zijn voor de disciplinaire finaliteit en waarvan de vrijgave de belangen van het strafonderzoek niet in het gedrang brengt.”