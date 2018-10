Voetbalbond gevangen door eigen reglement: omkoopclubs straffen wordt moeilijk Niels Vleminckx en Bart Fieremans

27 oktober 2018

De voetbalbond dreigt verstrikt te geraken in de eigen reglementen. Als de KBVB clubs wil straffen voor wedstrijdvervalsing, moeten ze voor 15 juni 2019 een vordering indienen. Een wel heel krappe deadline, aangezien de onderzoekscommissie zelf amper onderzoeksdaden kan uitvoeren. De kans bestaat dat die kafkaiaanse toestanden tot straffeloosheid leiden.

“Er is een gebrek aan effectieve regelgeving.”

De woorden van nieuwbakken bond-CEO Peter Bossaert na zijn State of the Union vorige week zijn nog niet koud of ze zijn weer pijnlijk relevant. Een nauwe studie van het bondsreglement leert ons: de interne regels van de KBVB zijn nadelig voor zijn eigen interne onderzoek naar operatie Propere Handen.

In het bondsreglement B1711, punt 14 staat: “Op straffe van onontvankelijkheid dienen vorderingen en klachten ingediend te worden voor 15 juni van het betrokken seizoen, indien daden van competitievervalsing de degradatie van een club kunnen veroorzaken of de uitslag van een wedstrijd of de eindrangschikking kunnen wijzigen.”

Onderzoekscommissie

In mensentaal: als de voetbalbond van mening is dat KV Mechelen en/of Waasland-Beveren schuldig zijn aan matchfixing, moét ze binnen minder dan acht maanden een vordering indienen. Gebeurt dat niet, dan ontsnappen de clubs sowieso aan de meest gevreesde sanctie: de degradatie. Op het eerste gezicht is die 15de juni een haalbare deadline. Maar in de praktijk wordt het heel krap. De federale politie was al meer dan een jaar bezig met vooronderzoek voor de grootschalige politieactie van 12 oktober, waarbij uiteindelijk negen mensen langer aangehouden zouden blijven. De speurders vroegen rekeninguittreksels op, tapten maandenlang telefoons af, om pas een klein half jaar later toe te slaan.

Het contrast is groot met de onderzoeksmiddelen en de tijd die de voetbalbond heeft om de zaak zelf te onderzoeken. De KBVB komt zo goed als ongewapend op het ijs, mag in tegenstelling tot het federale parket geen telefoons afluisteren of om huiszoekingsbevelen vragen. Eerstdaags zal de voetbalbond vermoedelijk wel aankondigen dat er een onderzoekscommissie wordt opgericht, maar die zal met handen en voeten gebonden zijn. In de praktijk zal die commissie zich toch voornamelijk moeten baseren op uitspraken van advocaten of magistraten die via de media naar buiten sijpelen. Het is één van de redenen waarom de voetbalbond zich betrokken partij heeft gemeld bij de rechtbank: op die manier hopen ze daar het dossier in te kijken en informatie te verkrijgen die kan helpen bij het interne onderzoek. Maar dan moet de onderzoeksrechter van het federaal parket dat ook toestaan.

Geen communicatie

Ondertussen tikt de klok verder. Binnen de bond wordt er naar verluidt zwaar gevloekt over de formulering van de eigen reglementeringen. We contacteerden Pegie Leys, sinds 2017 de Legal Director van de KBVB, met de vraag waarom die deadline van 15 juni in het reglement staat, en of dat een probleem kan zijn. Een antwoord kregen we niet. “We zijn net als u op de hoogte van die datum. Maar we hebben intern afgesproken niet te communiceren.” Mogelijk dringt een wijziging van de reglementen zich op bij de bond.