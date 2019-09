Voetbalbond geeft hoop op volledige renovatie Koning Boudewijnstadion niet op Redactie

19 september 2019

16u37

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de hoop op een volledige renovatie van het Koning Boudewijnstadion nog niet op. Dat het schepencollege van Brussel-Stad minstens een jaar het status quo wil behouden, zet geen rem op de ambities om het stadion om te toveren tot de Golden Generation Arena. Dat zegt KBVB-woordvoerder Pierre Cornez.

Door het uitblijven van publieke middelen gaat de geplande renovatie van het Koning Boudewijnstadion voorlopig in de koelkast. Brussel-Stad, dat eigenaar van het stadion op de Heizel is, zal wel kleine ingrepen doorvoeren van maximaal anderhalf miljoen euro per jaar. De kleedkamers, pers- en veiligheidsvoorzieningen, logistieke ruimtes, parkings en nooduitgangen zullen verplaatst worden van tribune 1 naar tribune 2 en 3.

De herstellingswerken laten toe dat de stad er grote concerten kan laten plaatsvinden, maar ook dat de Rode Duivels er hun thuiswedstrijden kunnen afwerken. Ook de Memorial Van Damme en de bekerfinale kunnen er blijven doorgaan. Met de KBVB verlengde Brussel-Stad de conventie voor nog een jaar.

De KBVB was zelf vragende partij voor wat kleine ingrepen aan de ondermaatse VIP-accommodatie, de kleedkamers en de perszalen. Dat bevestigde Cornez aan Belga. "Dat er nu ook aanpassingen komen en de activiteiten zoals de voorbije jaren kunnen doorgaan, is voor de KBVB een eerste stap in de goede richting. Wij blijven vragende partij voor een volledige renovatie en zullen daar ook het initiatief voor blijven nemen samen met Golazo (organisator Memorial, red.). Dit is slechts het begin van een proces. We geven de Golden Generation Arena niet op. Ons standpunt is niet veranderd.”