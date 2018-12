Voetbalbond gaat spelers ondervragen over verkochte match Redactie

13 december 2018

05u17

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal De Belgische voetbalbond gaat ­spelers van Waasland-Beveren ondervragen over de matchfixing door Dejan Veljkovic in samenwerking met KV Mechelen. De spelers die vorig jaar meespeelden in de door het gerecht onderzochte KV Mechelen-Waasland-Beveren, kregen al een uitnodiging van de bond in de brievenbus. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Volgens een onderzoek van het federaal parket heeft KV Mechelen vorig seizoen getracht de wedstrijd tegen Waasland-Beveren via matchvervalsing te winnen om op die manier in eerste klasse te blijven. Terwijl het ­gerechtelijk onderzoek nog volop bezig is, is de voetbalbond nu in actie geschoten. De KBVB hoeft niet op de uitspraak door de strafrechter te wachten en kan zijn eigen onderzoek voeren.

Race tegen de tijd

Het wordt een race tegen de tijd om de hele procedure vóór het einde van het seizoen af te werken. KV Mechelen speelt in 1B, waar de reguliere competitie op 1 maart afloopt. Een week later worden de barragewedstrijden voor promotie al (onder voorbehoud) gespeeld. Als Waasland-Beveren, waar voorzitter Dirk Huyck aan de meldingsplicht zou hebben verzaakt, en KV Mechelen worden veroordeeld, moeten ze één afdeling zakken.