Voetbalbond gaat op zoek naar assistent-TD: “Die zou over tweetal jaar fakkel moeten overnemen van Martínez” ABD

20 mei 2020

12u56 0 Belgisch voetbal De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaat op zoek naar een assistent-technisch directeur voor Roberto Martínez. Dat maakte CEO Peter Bossaert bekend tijdens de persconferentie naar aanleiding van de De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaat op zoek naar een assistent-technisch directeur voor Roberto Martínez. Dat maakte CEO Peter Bossaert bekend tijdens de persconferentie naar aanleiding van de contractverlenging van Martínez. “We zoeken iemand met een jong profiel.”



De kogel is door de kerk. Wat eerder aangekondigd werd door uw krant, is nu ook officieel. Roberto Martínez blijft tot na het WK in Qatar in 2022 bondscoach van de Rode Duivels. De Spanjaard en de KBVB kiezen zo voor continuïteit. Martínez blijft ook zijn dubbele rol - bondscoach en technisch directeur van de Belgische voetbalbond - uitoefenen. Maar ze gaan wel op zoek naar een assistent-TD, zo vertelde Bossaert.

“We schrijven aan een langetermijnverhaal. Roberto is heel betrokken. Niet alleen als bondscoach, maar ook als technisch directeur heeft hij al mooie dingen verwezenlijkt. Hij zette veel in op structuur, videoanalyse en nog andere projecten. Het werk is nog niet af. We willen hiermee doorgaan. Het is de bedoeling dat wij al onze teams en het hele Belgische voetbal kunnen laten groeien in de komende 2,5 jaar. Maar natuurlijk beseffen we dat dat een hele kluif wordt. We hebben daarom beslist om op korte termijn iemand aan te stellen als assistent-TD. Als alles goed verloopt, zou die de fakkel over een tweetal jaar moeten kunnen overnemen van Martínez.” De KBVB is nu dus op zoek naar kandidaten. “We zoeken iemand met een jong profiel”, verduidelijkte Bossaert nogmaals. “Die zal onder de vleugels van Roberto opgeleid worden.”

