Voetbalbond deelt beurzen uit aan managers in spe Bieke Cornillie

30 augustus 2019

05u15 0 Belgisch Voetbal De Koninklijke Belgische Voetbalbond slaat de handen in elkaar met de Brusselse universiteiten VUB en ULB. Doel is om het Belgische voetbal op commercieel-economisch vlak verder te ontwikkelen.

“Door de samenwerking kunnen we een kenniscentrum uitbouwen, het RBFA Knowledge Centre. Daardoor kunnen niet alleen onze clubs zich bijscholen, we kunnen ook onze eigen werking professionaliseren”, zegt Peter Bossaert, CEO van de Voetbalbond. Medewerkers zullen voortaan ook elk academiejaar diverse opleidingen en cursussen kunnen volgen aan het International Football Business Institute (IFBI), de voetbalopleiding die al een drietal jaar aan de universiteit bestaat.

Daarnaast wil de voetbalbond jongeren die een carrière in de voetbalindustrie ambiëren, stimuleren door jaarlijks drie beurzen ter waarde van 20.000 euro uit te delen aan studenten voetbalmanagement die een postgraduaat volgen aan het IFBI. Zij zullen onderzoek opzetten in opdracht van de bond over bijvoorbeeld sponsoring of fanbeleving. De beurs staat open voor pas afgestudeerden, maar ook voor jonge professionals die een carrièreswitch overwegen en voor ex-topsporters die hun sportieve loopbaan willen uitbreiden.