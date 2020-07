Voetbal Vlaanderen verbiedt alle amateurwedstrijden tot en met 25 augustus, ook eerste rondes Croky Cup uitgesteld Redactie

28 juli 2020

18u18

Bron: Sporza 6 Voetbal Voetbal Vlaanderen trekt de stekker er al uit voor het amateurniveau de komende weken. Tot 25 augustus worden op dat niveau in Vlaanderen geen voetbalwedstrijden meer gespeeld, dat vertelt de voorzitter van Voetbal Vlaanderen Marc Van Craen aan Sporza. Deze maatregel geldt niet voor de competities van de Pro League, zijnde 1A en 1B. De eerste rondes van de Beker van België worden wel uitgesteld.

Het verbod van Voetbal Vlaanderen is van kracht voor zowel volwassenen als U19- en U21-wedstrijden. Alles vanaf U17 en jonger mag wel gespeeld worden. Daar mogen enkel de ouders van spelers aanwezig zijn als toeschouwers. “Het was een mozaïek geworden door de vele lokale beslissingen en daarom nemen wij een beslissing voor heel Vlaanderen waardoor er op z’n minst voor het amateurvoetbal al duidelijkheid is”, klinkt het. “Wij gaan heel ver, maar we denken dat dat onze plicht is.” Het verbod geldt ook voor wedstrijden in het minivoetbal en in het futsal.

De maatregel heeft vooral ook repercussies voor de eerste rondes van de Croky Cup, die al in augustus geprogrammeerd waren. “Door de verstrengde Covid-19 maatregelen in de provincie Antwerpen heeft de KBVB in overleg met zijn vleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF alsook met de Pro League beslist om de eerste 5 speeldagen van de bekercompetitie 2020-2021 bij de mannen en de eerste 3 speeldagen van de bekercompetitie 2020-2021 bij de vrouwen uit te stellen”, klinkt het in een persmededeling van de KBVB.

Een nieuwe startdatum wordt vastgelegd in functie van de lokale coronamaatregelen. Veel hangt dus af van de evolutie van de pandemie in ons land de komende weken.