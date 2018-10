Voetbal even terug een feest voor Malinwa: nieuwe leider in 1B heerst tegen Beerschot-Wilrijk (3-0) Axel Brisart en Glenn Van Snick

17u48 5 Belgisch Voetbal De heisa is even vergeten Achter de Kazerne. Een intense topper tegen Beerschot-Wilrijk eindigde op 3-0. Storm, Togui en Engvall waren de doelpuntenmakers van dienst. Door het puntenverlies van Union eerder dit weekend klimt Malinwa naar de leiding in 1B.

De spelers kwamen onder luid gezang het veld op. Rookbommen ontploften. Een tifo werd uitgerold. Ja, het AFAS-stadion was klaar voor de topper tegen Beerschot-Wilrijk. ‘t Waren wel de bezoekers die voor het eerste gevaar zorgden. Een vrijschop van Prychynenko werd in hoekschop geduwd door KVM-doelman Verrips. Maar Malinwa reageerde meteen. Togui’s poging vond een Beerschot-verdediger op zijn baan, even later was het wél prijs. Na een knappe combinatie dook Nikola Storm moederziel alleen op aan de tweede paal. Vanhamel leek de Mechelse pret nog te bederven, maar kwam net tekort om het schot van Storm te keren. Dertien minuten ver: 1-0.

Na een stevig openingskwartier viel het spel stil, Beerschot-Wilrijk nam de bovenhand. Ze zetten hoog druk en dreigden. Maar uitgespeelde kansen? Neen, dat kregen we niet te zien. Te slordig in de zone van de waarheid. KV Mechelen toonde hoe het wel moet. Op slag van rust verdubbelde het zijn voorsprong via de pijlsnelle Ivoriaan William Togui. Malinwa op rozen de kleedkamer in.

Spitsenduo Togui-Engvall

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde: met een goal. KV Mechelen tikte Beerschot-Wilrijk helemaal zoek. Togui legde af, Engvall had maar binnen te tikken. En of er muziek zit in het spitsenduo Togui-Engvall. Ook in de vorige wedstrijd tegen OH Leuven pikten ze allebei hun goaltje mee. Sterk.

Malinwa kwam uiteindelijk niet meer in de problemen en is leider in 1B. Het feest barstte los Achter de Kazerne. De spelers vierden met de enthousiaste fans en stapten nadien voldaan richting kleedkamer. Onder luid gezang vanop de tribunes.