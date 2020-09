Virton zit zonder geld en spelers, toch is 1B-licentie niet uitgesloten Niels Vleminckx

25 september 2020

06u59 0 Virton Virtueel failliet. Forfait moeten geven voor de beker en de eerste speeldag van de tweede amateurklasse wegens geen spelers meer. En toch maakt de voetbalbond zich zorgen over Excelsior Virton.

De Luxemburgse club kreeg vorig seizoen geen licentie meer voor 1B. De continuïteit kon niet verzekerd worden, oordeelde het licentiedepartement. Waarna Virton ongeveer elke mogelijke juridische procedure opstartte die mogelijk was. Jean-Louis Dupont, de advocaat die verantwoordelijk is voor het befaamde Bosman-arrest, wordt rijkelijk betaald voor die procedures.

Andere uitgaven doet Virton niet meer. Spelers krijgen geen loon meer. De kraan naar de leveranciers wordt dichtgedraaid. Verschillende schuldeisers hebben inmiddels op hun beurt juridische stappen ondernomen om toch hun centen te zien. De Van der Valk-hotelketen eist de betaling van een factuur van 16.000 euro. Coach Bracconi heeft op zijn beurt op eigen kosten zijn eigen hotelrekening van 4.000 euro (deels) vereffend.

In rechtszaken waar Virton de beschuldigde is en niet de schuldeiser, daagt de club gewoonweg niet op. Alle ballen gaan naar de enige zaak waar de club van Flavio Becca nog hoopt munt uit te slaan. Die tegen de licentieprocedure. Als de rechter oordeelt dat die onwettig is, kan Virton een schadevergoeding van verschillende miljoenen claimen.

Woensdag boekte de club een eerste kleine zege voor het Marktenhof. Dat vernietigde de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit, die de klacht van Virton had afgewezen, maar stipte wel aan dat bepaalde elementen in de licentieprocedure niet conform de mededingingsregels zijn. De BMA moet zich opnieuw over het dossier-Virton buigen, en een nieuwe uitspraak doen.

Als de BMA oordeelt dat er wel degelijk iets hapert aan de manier waarop licenties worden uitgedeeld, dreigen er problemen. Dan moet de hele procedure mogelijk op de schop.

Intussen kan niet uitgesloten worden dat Virton via kortgeding alsnog zal proberen in 1B aan te treden. Zelfs al liggen er nog maar tien spelers onder contract, en staan die allemaal op economische werkloosheid. En gaf Virton forfait voor de eerste beker- en competitiematceh.

