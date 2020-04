Virton legt klacht neer bij Belgische Mededingingsautoriteit tegen licentievoorwaarden MDRW

19 april 2020

12u51

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Excelsior Virton legt klacht neer bij de Belgische Mededingingsautoriteit tegen verschillende licentievoorwaarden van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De 1B-club stelt ook de discriminatoire toepassing van het reglement aan de kaak. Dat bevestigde Virton zondag. Eerder stapte de club ook al naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om die licentievoorwaarden aan te vechten.

Volgens de advocaten van Virton, dat naast een licentie greep voor volgend seizoen, tasten de huidige licentievoorwaarden de economische vrijheid van de clubs aan en zijn ze daardoor in strijd met het mededingingsrecht. De club heeft het over een aantal continuïteitsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het verbod om een sponsoringcontract in rekening te brengen van een bedrijf dat gelinkt kan worden aan een bestuurslid van een voetbalclub.

Verder hekelt Virton dat de licentieregels niet voor alle clubs gelden. De Luxemburgers vallen de licentie aan van RSC Anderlecht, dat een positief advies van de licentiemanager kreeg. Virton verwijst naar de betrokkenheid van Wouter Vandenhaute, die ook gelinkt is aan makelaarsbureau Let’s Play, en de belangenvermenging van RSCA-voorzitter Marc Coucke, die eigenaar is van de tribune van KV Oostende en in die hoedanigheid een deal met een Amerikaanse overnemer in de weg zou staan.

De club vraagt de Belgische Mededingingsautoriteit de bewuste licentievoorwaarden te annuleren en het niet toepassen van het reglement op bepaalde clubs, “in het bijzonder Anderlecht en KVO”, te veroordelen. Nadat de club begin deze maand achter het net viste bij de Licentiecommissie van de KBVB ging Virton in beroep bij het BAS. Uiterlijk 10 mei velt het BAS het verdict. In afwachting daarvan behandelt het BAS al op donderdag 23 april de klacht van Virton tegen de licentievoorwaarden.

