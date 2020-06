Virton houdt vast aan schadevergoeding van 15 miljoen euro... en replay tegen Beerschot komt er waarschijnlijk dan toch niet NP/ KDC

11 juni 2020

08u47 2 Belgisch voetbal Het is Excelsior Virton menens. De club uit 1B die recent geen licentie meer kreeg voor profvoetbal eist minstens 15 miljoen euro van de Belgische voetbalbond.

Virton, dat ook bij het BAS naast een proflicentie greep, vraagt de nietigverklaring van die beslissing, wegens een schending van het mededingingsrecht. Het stapt daarvoor naar het Brusselse Hof van Eerste Aanleg. De inleidende zitting vindt plaats op 30 juni. Virton heeft ook een zaak lopen bij de Belgische Mededingingsautoriteit, omdat “sommige bepalingen van de licentievoorschriften in strijd zijn met het mededingingsrecht”. Die hoorzitting start op 12 juni. Een besluit dient voor eind juni genomen te worden.

Geen replay

Hoewel het BAS vorige week besliste dat de 1B-match tussen Virton en Beerschot moet worden herspeeld na een scheidsrechterlijke fout, is het lang niet zeker dat het ook effectief zo ver zal komen. “Ik heb indien nodig een eventuele speeldatum in gedachten, maar niemand van de betrokken partijen heeft me al gevraagd om één en ander in gang te zetten”, aldus kalendermanager Nils Van Brantegem.

Volgens Van Brantegem is het twijfelachtig dat die vraag er ooit zal komen: “De Pro League heeft op 15 mei beslist dat de competitie in 1A en 1B wordt stopgezet. De dertigste speeldag in 1A zal toch ook niet meer worden gespeeld...” Lees: het is weinig waarschijnlijk dat de Pro League, Virton of Beerschot er op gaan aandringen om een de facto overbodig geworden duel alsnog op de kalender te plaatsen. De al op 25 januari gestarte soap zou dus wel eens een stille dood kunnen sterven.