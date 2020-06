Virton haalt in cynische open brief uit naar BAS: “Zijn erin geslaagd het voetbal opnieuw uit te vinden” Redactie

06 juni 2020

17u51

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Excelsior Virton heeft in een open brief uitgehaald naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), dat vrijdag het Luxemburgse beroep tegen de nietigverklaring van Virton-Beerschot van de 23ste speeldag in de Proximus League verwierp. "Na een pseudo-juridische argumentering waarin een kat zijn jongeren niet meer terugvindt, is het BAS erin geslaagd het voetbal opnieuw uit te vinden", klinkt het met cynische ondertoon.

Het competitieduel Virton-Beerschot (1-0) van de 23ste speeldag in 1B werd op 21 februari na een klacht van de Antwerpse club nietig verklaard wegens een scheidsrechterlijke dwaling. In de 75ste minuut van die match nam de uitgekookte Lecomte een vrije trap, terwijl ref Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. Ribeiro Costa profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de 1-0-zege te bezorgen.

Virton trok ten strijde tegen dat vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar ving bot bij de Evocatiecommissie en vrijdag dus ook bij het BAS. "Met jullie glazen bol hebben jullie de non-verbale communicatie van de scheidsrechter geïnterpreteerd om zo tot de conclusie te komen dat de match herspeeld moet worden. Nochtans erkennen jullie dat de ref niet de instructie had gegeven aan de spelers van Virton om te wachten met het nemen van de vrije trap", klinkt het in de vlammende brief.

"Geen enkele sportinstantie ter wereld had tot dusver de wijsheid om zo'n innoverend precedent te scheppen. Het is een zege voor de voetbalbusiness. Elke week zullen matchen herspeeld worden, wat natuurlijk meer inkomsten oplevert. De kampioenschappen zullen nooit eindigen. Het bier zal elke dag van het jaar rijkelijk vloeien in de kantines. En er zal gewed kunnen worden op het aantal competitiewedstrijden dat herspeeld moet worden na een scheidsrechterlijke beslissing", schrijft Virton met bijtende ondertoon.

Het BAS ging voor zijn beslissing te rade bij Michel Zen Ruffinen, voormalig secretaris-generaal van de FIFA (1998-2002), voormalig FIFA-afgevaardigde binnen het regelgevend orgaan IFAB en ex-scheidsrechter. "Hoewel hij toegaf dat de scheidsrechter duidelijker had kunnen zijn en de spelers in de war bracht door naar zijn spray te grijpen, meldde Zen Ruffinen kristalhelder dat er gespeeld mocht worden omdat ref Denil niet expliciet vroeg aan de spelers om te wachten. Het zij zo als Beerschot zich liet verrassen, dat hoort bij het voetbal. Zelfs de KBVB legde zich neer bij dat advies. Maar moedig en zuiver als jullie zijn, sloegen jullie dat advies in de wind."

Virton zal zich richten tot de Pro League en de KBVB om een datum vast te leggen voor de replay. "Die moet natuurlijk plaatsvinden voor de terugwedstrijd van de 1B-finale tussen OHL en Beerschot. Beerschot kan zich daar niet tegen verzetten, want pleitte voor het BAS zelf om een replay", klinkt het. "Zodra de datum is vastgelegd, zullen wij u uitnodigen om deze historische wedstrijd bij te wonen. Neem dan zeker jullie korte broek, voetbalschoenen en fluitje mee voor het geval jullie zijn hebben om échte arbiters te worden", besluit Virton cynisch.

