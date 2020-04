Viroloog Van Ranst zet deur voor “voetbal in juni” open, maar weinig kans dat beslissing Pro League wordt herroepen



SK

14 april 2020

Viroloog Marc Van Ranst zette zopas in VTM Nieuws de deur open voor “voetbal in juni”. Opmerkelijk is dat, omdat de Raad van Bestuur van de Pro League twee weken geleden haar officieuze beslissing om de huidige voetbalcompetitie per direct stop te zetten uitgerekend voor een groot stuk baseerde op de eerdere voorspelling van Van Ranst: “De competitie afwerken wordt bijzonder moeilijk – misschien hooguit nog een symbolische wedstrijd als de bekerfinale.”



Van Ranst verduidelijkt nu: “Wij zien dat het heropstarten van het voetbal in juni een van de dingen is die in andere landen overwogen wordt. Wij willen zien hoe die landen denken om dat te organiseren. En hoe ze hun regeringen willen overtuigen om daarin mee te stappen.”

Ik heb alle sympathie voor de beslissing van de Pro League zoals die nu is – het schept duidelijkheid. Anderzijds, als in andere landen de mogelijkheid bestaat om in juni te gaan voetballen, zou het sneu zijn om dat hier helemaal niet te overwegen Marc Van Ranst

Maakt de viroloog in wie nagenoeg heel België veel vertrouwen stelt, hier geen bochtje? “Ik heb alle sympathie voor de beslissing van de Pro League zoals die nu is – het schept duidelijkheid. Anderzijds, als in andere landen de mogelijkheid bestaat om in juni te gaan voetballen, zou het sneu zijn om dat hier helemaal niet te overwegen.”

Navraag bij enkele leden van de Raad van Bestuur leert dat deze stelling van Marc Van Ranst weinig zal veranderen aan de teneur in de Algemene Vergadering van 24 april – daar moet het einde van het seizoen 2019-2020 officieel bekrachtigd worden. “Omzeggens niemand onder de profclubs voelt er iets voor om op onze beslissing terug te komen”, heet het. De argumenten contra het hervatten van de competitie zijn in de schoot van de Pro League nog steeds groter dan de argumenten pro. Maar dat de quotes van Van Ranst buskruit geven aan clubs als Anderlecht en Antwerp, die steeds hamerden om te wachten met een beslissing en het oordeel van UEFA af te wachten, is duidelijk.