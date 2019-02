Vincent Euvrard nieuwe hoofdcoach van OH Leuven, Franky Vercauteren aangesteld als sportief adviseur Redactie

08 februari 2019

14u10 4 Belgisch Voetbal Vincent Euvrard wordt de nieuwe trainer van 1B-club Oud-Heverlee Leuven. De 36-jarige Euvrard is bij de Leuvenaars de opvolger van de Brit Nigel Pearson, die enkele dagen geleden het gelag betaalde voor de slechte resultaten van OHL. Franky Vercauteren zal Euvrard bijstaan als sportief adviseur.

Na een carrière van meer dan 300 wedstrijden in het Belgische profvoetbal voor onder meer Cercle Brugge, Lommel en Sint-Truiden, zette Euvrard zijn eerste stappen als coach bij Sporting Hasselt. Vandaar groeide hij via ASV Geel door tot Cercle Brugge.

“Met Vincent trekken we een jonge, getalenteerde coach aan die een mooie toekomst voor zich heeft”, zegt Peter Willems, de CEO van OH Leuven. “Zijn talent wordt aangevuld met de uitgebreide ervaring van Frank. We zijn er van overtuigd dat deze combinatie onmiddellijk een positief effect zal hebben op de resultaten en dat ze OHL in 1B zullen houden.”

Euvrard is de opvolger van de vorige week zondag ontslagen Nigel Pearson. Pearson stond aan het roer van de Leuvenaars sinds september 2017, maar behaalde dit seizoen tegenvallende resultaten. OHL kon nooit meespelen in de strijd om de periodetitels en zakte intussen af naar de laatste plaats in zowel de algemene rangschikking als de tweede periode. Zaterdag wacht Leuven op de 25e speeldag de lastige verplaating naar KV Mechelen. Aan Euvrard en Vercauteren, die vorig seizoen samenwerkten bij Cercle Brugge, om de trein weer op de rails te krijgen.

