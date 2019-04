Exclusief voor abonnees Vier sleutelmomenten die aantonen hoe Racing Genk telkens terugslaat na een tegenslag Kjell Doms

30 april 2019

12u25

Bron: Eigen erichtgeving 0 Belgisch voetbal Voer voor psychologen! Telkens als Racing Genk in het nauw wordt gedreven vindt de competitieleider de mentale kracht om er sterker uit te komen. Vier sleutelmomenten om de onverwoestbare mentale kracht van de Limburgers te onderstrepen.

De ‘Pozuelo-saga’ - Trossard kapitein en nieuw systeem

Meer dan een maand lang gijzelt Alejandro Pozuelo de spelersgroep. De buitenwereld ziet in de démarche van de Spanjaard het begin van het einde voor Racing Genk. De Genkse spelersgroep sluit de rangen en put kracht uit het vertrek van de spelverdeler. Philippe Clement gaat in een aantal individuele gesprekken meteen aan de slag met de jongens die het vertrek van Pozuelo zullen moeten opvangen. Dat loont. Racing Genk bleek uiteindelijk niét de grote verliezer in het verhaal Pozuelo. Trossard groeit uit tot de nieuwe kapitein, de rol van Malinovskyi wordt belangrijker op en naast het veld, de terugkeer van Berge zorgt voor een nieuw evenwicht en Heynen, de stille kracht, breekt door. Achter de schermen slijpt Clement aan een nieuw systeem. Een middenveld met twee infiltrerende spelers zorgt voor meer dynamiek en onvoorspelbaarheid. “We zijn nú sterker dan met Pozuelo”, zegt Maehle zelfs.

