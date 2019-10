Videoref Nicolas Laforge ging twee keer in de fout



07 oktober 2019

20u51

Bron: Belga 2 Jupiler League Videoref Nicolas Laforge ging op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League twee keer de mist in. Dat meldt het Referee Department van de KBVB. Op zijn advies werd het doelpunt van Anderlecht-aanvaller Nacer Chadli afgekeurd. Laforge vergat ook tussen te komen bij een strafschopfout op Gent-spits Yaremchuk.

Nacer Chadli dacht Anderlecht vlak voor rust op voorsprong te brengen in Charleroi, maar op aangeven van de VAR werd de 1-2 afgekeurd. Chadli scoorde met de schouder, Laforge zag er handspel in. Toch moest hij niet ingrijpen. “De beelden tonen geen duidelijke fout, geen ‘clear and obvious error’, aan van de scheidsrechter. Meerdere beelden zijn nodig om het contact te analyseren en het Professional Referee Department verwacht geen VAR-interventie in deze situatie”, klinkt het. Dat de scheidsrechter niet zelf naar de beelden ging kijken, was volgens het protocol. “Handspel gemaakt door een aanvaller is factueel, waardoor de procedure correct werd toegepast om geen ‘on field review’ te gebruiken”, aldus het Referee Department.

Ook in de Slag om Vlaanderen tussen Club Brugge en AA Gent maakte Laforge een fout. Op het halfuur greep hij niet in wanneer Yaremchuk onderuit werd gegleden door Mechele in het strafschopgebied. AA Gent vroeg, maar kreeg geen penalty van scheidsrechter Lardot. “Het Professional Referee Department verwacht een VAR-interventie voor strafschop”, luidt het duidelijke oordeel.

Op de Bosuil werd in de slotminuten van Antwerp-Standard wel de goede beslissing genomen. “In het strafschopgebied is er een duel tussen Haroun en Avenatti. Na een contact zet Avenatti zijn actie verder, hij valt daarna op een opvallende manier tegen de grond. De scheidsrechter laat verder spelen. De VAR komt niet tussen omdat de beelden geen ‘clear and obvious error’ aantonen van de scheidsrechter.”