VIDEO. Zulte Waregem voetbalt zich uit degradatiemoeras na zege tegen Charleroi, dat niet over Anderlecht en Gent wipt

Zulte Waregem voetbalt zich uit degradatiemoeras na zege tegen Charleroi, dat niet over Anderlecht en Gent wipt

23 december 2018

21u48

Belgisch Voetbal Zulte Waregem hield vanavond de punten thuis tegen Charleroi: 3-1 na onder meer twee goals van Hamdi Harbaoui. Het verschil met hekkensluiter Lokeren bedraagt nu zes punten. Charleroi weigert dan weer over Gent en Anderlecht te springen in het klassement.

En of het een deugddoende zege was aan de Gaverbeek. Met dank aan Hamdi Harbaoui. De teller van de Tunesische goaltjesdief staat op elf dit seizoen. Zijn eerste werkte hij fraai met de hak binnen, nummer twee kwam tot stand na een deviatie met het hoofd. Essevee na 36 minuten al op rozen tegen de Carolo’s. Toch zorgde Benavente op slag van rust voor spanning. Osimhen kroop in de rol van aangever met een lage voorzet, de Peruaan werkte feilloos af.

Lang konden de Carolo’s hun hoop in de tweede helft niet intact houden, want al na vier minuten mikte Harbaoui op de paal, Erdin Demir knalde binnen in de rebound. In een aangename wedstrijd golfde het ook nadien nog voortdurend op en neer, maar Charleroi wist niets meer aan de score te veranderen en moest vrede nemen met een eerste nederlaag in zes wedstrijden.

In het klassement valt Charleroi, dat als zesde aan de speeldag begon, terug naar de achtste plaats. Anderlecht, dat één puntje meer telt, blijft door de nederlaag van Charleroi nog net in de top zes staan. Tussen nummer vier Standard en nummer acht Charleroi zitten amper drie punten. Zulte Waregem doet een goede zaak met oog op het behoud en schuift op naar plaats dertien, met zes punten meer dan rode lantaarn Lokeren.