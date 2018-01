VIDEO: Wie herkent deze hooligans? De politie roept uw hulp in Siebe De Voogt hr

26 januari 2018

15u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal De Brugse politie heeft opnieuw camerabeelden verspreid in het onderzoek naar de rellen na Club-Antwerp op 22 oktober. De politie hoopt dat iemand een van de zeven heethoofden in het filmpje herkent.

Het gaat net als twee weken geleden opnieuw om beelden die in het Jan Breydelstadion geschoten werden na afloop van de wedstrijd. Verschillende Club-supporters daagden toen met obscene gebaren de Antwerp-fans uit in het bezoekersvak.

Om niemand door de mazen van het net te laten glippen, wil de politie zoveel mogelijk supporters identificeren die inbreuken tegen de voetbalwet begingen. Ditmaal doet wordt een oproep gedaan naar mensen die zeven supporters herkennen in het filmpje dat in totaal 1 minuut duurt. "Herken je één van de mensen? Neem dan contact op via cluant@politiebrugge.be", klinkt het.

Op 22 oktober kwam het langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries tot zware ongeregeldheden tussen de politie en tientallen heethoofden. De politie werd bekogeld met allerlei projectielen en verschillende woningen liepen schade op. Op basis van de camerabeelden en filmpjes van omwonenden werden in november al drie Brugse hooligans aangehouden. Twee van hen zijn sinds deze week op vrije voeten. Eind vorig jaar konden in Nederland ook drie supporters van het bevriende ADO Den Haag worden opgepakt. Het Belgische gerecht vraagt om hun uitlevering.