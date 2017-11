VIDEO: Waanzinnig feest op de Heizel: onze videoman in het Beerschotvak Mathieu Goedefroy

19u10 16 HLN "En met den Brys is 't altijd prijs..."

Het Heizelstadion was vandaag heel even eigendom van Beerschot-Wilrijk. De Kielse Ratten wonnen er met 0-3 van Union, pakten zo de periodetitel in 1B en bouwden een waanzinnig feest. Onze videoman maakte deze unieke feestbeelden in het uitvak van Den Beer, waar het bier in het rond gutste. Taferelen die we volgend seizoen ook in eerste klasse zien?