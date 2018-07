VIDEO. Vanhaezebrouck legt de nieuwe Anderlechtfilosofie uit, we vatten samen in één minuut

Mathieu Goedefroy

28 juli 2018

21u36

Bron: Eigen berichtgeving 0

De nieuwe filosofie van Royal Sporting Club Anderlecht in één minuut samengevat? Met dank aan de ruime uitleg van Hein Vanhaezebrouck in Kortrijk vanavond was dat een koud kunstje. Hét kernwoord van dat nieuwe RSCA: jeugd. "Dat is de lijn die we gekozen hebben en daar stappen we niet meer van af."