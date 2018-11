VIDEO. Trond Sollied volgt training van Lokeren vanop afstand: “Deze club hoort thuis in eerste klasse” Redactie

02 november 2018

14u56

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Vandaag stond voor Trond Sollied zijn eerste werkdag als trainer van Lokeren op het programma. De 59-jarige Noor stond evenwel nog niet op het veld om de training te leiden, maar hij volgde de oefenstonde van achter de omheining. Sollied loopt nog op krukken, nadat hij werd geopereerd aan zijn achillespees.

Sporting Lokeren bengelt na dertien speeldagen helemaal onderin de hoogste klasse. Om de Waaslanders in 1A te houden, legt voorzitter Roger Lambrecht het lot van zijn club dys in de handen van Trond Sollied. “Dit is een club die in eerste klasse thuishoort. Niemand wil Lokeren zien degraderen. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan”, verklaarde de Noor bij zijn voorstelling op Daknam.

Voor Sollied, die de ontslagen Peter Maes opvolgt, wordt Lokeren zijn eerste trainersopdracht sinds hij eind 2013 aan de deur werd gezet bij het Turkse Elazigspor. Hij kreeg de voorbije jaren wel aanbiedingen maar die legde hij naast zich neer. “Ik kende Roger en Willy (Carpentier, ondervoorzitter) van vroeger. Zij zijn aangename mensen en met hen wil ik samenwerken. Dit is een opportuniteit, de timing zit goed en ik miste ook het gevoel op het veld te staan en training te geven. Al loop ik nu wel op krukken (lacht) maar gelukkig heb ik met Arnar Vidarsson een goeie assistent.”

Hoewel Sollied vijf jaar zonder club zat, hield hij in die lange periode naar eigen zeggen wel de vinger aan de pols. “Ik was de voorbije jaren niet ‘out’, ik was ‘in’. Niemand ziet zoveel voetbal als een vrije man”, benadrukt hij.

Bij Lokeren weet de 59-jarige Noor waar het schoentje wringt. “Dit is een heel brave ploeg. Maar een team heeft ook smeerlappen nodig. En het grote probleem bij Lokeren is het gebrek aan doelpunten. We moeten meer scoren. Daar gaan we hard op werken.”

Lokeren is in het klassement allerlaatste. De club lijkt dit seizoen voor een lange degradatiestrijd te staan. Maar dat schrikt Sollied, die in zijn periode bij Club Brugge (2000-2005) twee titels en twee bekers won, niet af. “Het is net zoals bij Lierse (dat hij in 2011 naar behoud loodste). Je moet mentaal voorbereid zijn op je opdracht, beseffen dat je met spelers werkt die gewoon zijn te verliezen. Maar ik heb gisteren gemerkt dat het fysiek en mentaal goed zit. De spelers reageerden rustig na de gelijkmaker van Anderlecht.”

Sollied ondertekende bij Lokeren een contract tot het einde van het seizoen. Verder wil hij nog niet kijken. “Onze eerste opdracht is nu overleven in eerste klasse. Daarna zien we wel.”

Zondagavond debuteert Trond Sollied op de Lokerse bank in de thuiswedstrijd tegen Eupen.

Lambrecht: “ Trond moet vlam in de pan doen slaan”

Nu het degradatiespook bij Lokeren nadrukkelijk om de hoek loert, rekent voorzitter Roger Lambrecht op Trond Sollied om zijn club in 1A te houden. De 87-jarige bandenmagneet flankeerde zijn nieuwe coach tijdens diens voorstelling op Daknam.

“Trond heeft zich in zijn vroegere trainerscarrière al bewezen. We weten wat we aan hem hebben. Hij moet de zaken bij Lokeren rechttrekken, de vlam weer in de pan doen slaan”, stelde Lambrecht, die meteen met bloemetjes gooide naar de Noor. “Ik moet hem nu al proficiat wensen. We hebben gisteren in Anderlecht de hand van Trond al kunnen zien. Het is lang geleden dat we daar op die manier druk konden zetten.”

Lokeren speelde donderdag 1-1 gelijk in het Constant Vanden Stockstadion. Maar omdat degradatieconcurrenten Moeskroen en Zulte Waregem wonnen, staat de Waaslandse club nu alleen laatste in 1A.

Naast de sportieve zorgen, heeft Lambrecht momenteel de handen vol met de mogelijke verkoop van zijn geliefde club. Lambrecht leidt Sporting Lokeren sinds 1994 maar zou nog dit seizoen de verkoop van de club willen afronden. Er zou interesse zijn van een groep investeerders bij wie Ronny Deschacht, vader van Lokerenspeler Olivier, maar Lambrecht bleef op de vlakte in het overnamedossier.

“Ik herhaal mijn boodschap dat ik vragende partij ben om de club te verkopen. Het liefst aan mensen uit Lokeren van wie we zeker zijn dat ze de continuïteit van de club in stand zullen houden. Meer wil ik daar nu niet over kwijt.”