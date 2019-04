VIDEO. Scheldende Stijn Stijnen ontketent opstootje tijdens amateurmatch, Van Gaal wenst hem titel toe Redactie

08 april 2019

12u55

Bron: ATV, eigen berichtgeving 0

In tweede amateurliga heeft Patro Eisden een stevige optie genomen op de titel. Eerste achtervolger Hasselt verloor thuis van Berchem met 1-3, terwijl de ploeg van coach Stijn Stijnen ging winnen met 0-1 bij City Pirates. Patro Eisden kan volgende week kampioen zijn. Na de match tegen City Pirates kwam het tot een opstootje tussen Stijnen en de coach van City Pirates. Stijnen had ‘sukkel’ geroepen naar zijn collega, die volgens de ex-Rode Duivel zelf negentig minuten lang allerlei weinig fraais had geroepen in zijn richting. “Ik hecht meer belang aan de woorden van Louis van Gaal...” Van Gaal was op een gala aanwezig waar hij de tafel deelde met Patro-voorzitter Salar Azimi. Daar belde Azimi met Stijnen, zette de face time-functie op en gaf de telefoon door aan Van Gaal. De Nederlandse topcoach babbelde kort met Stijnen en wenste hem de landstitel toe.

Stijnen in gesprek met Van Gaal: