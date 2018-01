VIDEO: Refs houden winterstage in… Tubeke: “Scherp staan voor play-off 1” Mathieu Goedefroy

Belgisch Voetbal Geen stage onder de Spaanse zon voor onze Belgische scheidsrechters. Het korps van baas Johan Verbist moet het dit jaar doen met één stagedag in het Belgian Football Centre in Tubeke. Geen probleem, klonk het vanmiddag voor onze camera. "Ook hier kunnen we ons volledig klaarstomen voor de play-offs."

Waar onze scheidsrechters hun heil de voorbije jaren al eens aan de Costa del Sol durfden te gaan zoeken, houdt het Referee Department van de voetbalbond het dit jaar wat meer bescheiden. Met een eenmalige stagedag in Tubeke worden alle refs - zowel de semi-profs als hun minder bezoldigde collega’s - klaargestoomd voor een foutloos 2018. Sebastien Delferière, één van de betere Belgische spelleiders, ziet geen graten in de afgeslankte stage. “De omstandigheden in Tubeke zijn perfect. De Belgische voetbalbond heeft hier de infrastructuur gebouwd die we nodig hebben, en het is dan ook logisch dat we die gebruiken. De instelling hier op de stagedag is: alles kan altijd beter.”

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist houdt tijdens de training in Tubeke nauwlettend een oogje in het zeil. Naast het veldwerk – fysieke trainingen op het kunstgrasveld – staan er ook theoretische sessies gepland. “We tonen onze refs daarbij videobeelden van het afgelopen halve seizoen”, aldus Verbist. “Het doel is om hen zo te tonen hoe ze nog beter kunnen gaan samenwerken met hun assistenten.” Hoe Verbist de eerste seizoenshelft zelf evalueert? “Er zijn zeker zaken aan het licht gekomen die beter kunnen, maar ik denk dat dat elk seizoen zo is. Al bij al mogen we van een geslaagde heenronde spreken voor de Belgische arbitrage.”

Nochtans werden de Belgische scheidsrechters de voorbije zes maanden niet gespaard van kritiek. Vooral het opgemerkte debuut van de videoref zorgde nu en dan voor wrevel. “Eén van de werkpunten op deze stag is net die samenwerking tussen onze refs, hun assistenten en de videoref”, aldus scheidsrechter Delferière. “De communicatie tussen de verschillende spelleiders is van groot belang in het moderne voetbal. Er volgt voor de start van play-off 1 ook nog een tweede stage om daarop te werken. Je mag er dus zeker van op aan dat we scherp zullen staan in de play-offs.”

Ook Johan Verbist stak tegenover de aanwezige journalisten in Tubeke de zwakke debuutmaanden van de videoref niet weg. “We geven dat toe: de VAR (video assistant referee, red.) heeft een moeilijke start gekend”, aldus de scheidsrechtersbaas. “Maar in de laatste weken van de heenronde hebben we ook veel situaties gezien waarin de videoref een positieve invloed had. Ook in play-off 1 hopen we dat te zien. De videoref kan daar zeker van doorslaggevend belang zijn. Het blijft trouwens onze bedoeling om volgend seizoen in élke wedstrijd van de Belgische competitie een videoscheidsrechter aan te stellen.”

