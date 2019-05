VIDEO. Openda bezorgt Club met twee goals de zege tegen Antwerp Redactie

19 mei 2019

23u00 1

Antwerp moest beter doen dan Standard om nog derde te kunnen worden. Maar daar slaagde de ‘Great Old’ niet in. Antwerp wiste op Jan Breydel wel nog een vroeg openingsdoelpunt van Loïs Openda uit met dank aan Amara Baby en Dieumerci Mbokani . De goal van Mbokani werd eerst nog afgevlagd voor buitenspel, maar na een tussenkomst van de VAR telde de treffer wel. In de 80ste minuut kreeg Club door een handsbal van Opare een strafschop en invaller Jelle Vossen miste niet. In de slotminuten ging Club nog over Antwerp, Openda maakte zijn tweede van de avond en legde de 3-2 eindstand vast. Bekijk hierboven de hoogtepunten.